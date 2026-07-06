A deux jours du sommet de l’OTAN, Giorgia Meloni fait face à des attaques virulentes de Donald Trump. Deux ministres italiens défendent la Première ministre et appellent à préserver les relations transatlantiques malgré les polémiques.

Trump relance les hostilités avec Giorgia Meloni avant le sommet de l’OTAN

Trump relance les hostilités avec Giorgia Meloni avant le sommet de l’OTAN

AFP Agence France-Presse

Deux ministres italiens sont venus à la rescousse lundi de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, visée à deux jours d'un sommet de l'Otan par une nouvelle attaque de Donald Trump. Cet incident survient après une vive passe d'armes le mois dernier.

Le président américain a publié dimanche soir sur sa plateforme Truth Social une image manipulée montrant la Première ministre italienne les yeux ébahis face à lui, accompagnée d'un message en lettres capitales: «Ordonnance de protection demandée». Interrogé sur la chaîne Sky TG24, le vice-Premier ministre et chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a estimé que ce message, repris en une de tous les grands quotidiens italiens lundi, «se passe de commentaires».

«Nous avons dit depuis le début que nous ne répondrions pas à ce type de propos, donc nous passons à autre chose», a ajouté le ministre des Affaires étrangères. Il se dit «convaincu que les relations transatlantiques vont bien au-delà des déclarations individuelles».

Critiques acerbes envers Meloni

Giorgia Meloni, qui s'est gardée de tout commentaire, avait déjà été la cible en juin du président américain, qui avait affirmé – sans en apporter la preuve – que la dirigeante d'extrême droite italienne l'avait imploré de prendre une photo avec lui lors d'un sommet du G7 quelques jours plus tôt.

Il avait ensuite affirmé que Meloni, qui fut jusqu'à récemment l'une de ses plus proches alliées en Europe, «se débrouille mal en Italie en matière de popularité». La cheffe du gouvernement italien avait qualifié d'"insensées» les «attaques» de Donald Trump, et Antonio Tajani avait annulé une visite aux Etats-Unis, condamnant des «propos graves et offensants».

Préserver les relations

Le ministre italien de la Défense Guido Crosetto, qui accompagnera Meloni mardi et mercredi au sommet de l'OTAN à Ankara, a jugé lundi que «l'essentiel est de préserver les relations» transatlantiques.

«Il s'agit de relations entre Etats: les individus passent, mais les liens doivent perdurer. Ce qui compte, c'est de maintenir l'unité de l'Alliance atlantique et du monde occidental», a-t-il déclaré lui aussi sur la chaîne Sky TG24.