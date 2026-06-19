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Un ministre annule sa visite
Trump provoque un incident diplomatique avec l'Italie après des «propos graves et offensants»

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annulé sa visite prévue aux Etats-Unis après des propos jugés «graves et offensants» de Donald Trump visant la Première ministre Giorgia Meloni.
Publié: 13:41 heures
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Dernière mise à jour: 13:42 heures
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Donald Trump a affirmé que Mme Meloni l'avait «supplié» de prendre une photo avec lui en marge du sommet du G7 en France.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annoncé vendredi sur X annuler sa visite aux États-Unis, prévue les 21 et 22 juin, après les «propos graves et offensants» du président américain Donald Trump contre la Première ministre Giorgia Meloni.

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Dans une interview téléphonique accordée à la chaîne télévisée italienne La7, Donald Trump a affirmé que Mme Meloni l'avait «supplié» de prendre une photo avec lui en marge du sommet du G7 en France, selon une retranscription de l'entretien publiée par la chaîne, qui n'a pas diffusé l'enregistrement audio original.

Giorgia Meloni se dit consternée

En réponse à cette publication, Giorgia Meloni a diffusé vendredi sur X une vidéo où elle s'est dite «consternée» par les déclarations «totalement inventées» de Donald Trump.

«Je ne comprends pas pourquoi le président des Etats-Unis se comporte ainsi envers ses propres alliés – ce n'est d'ailleurs pas la première fois», a-t-elle déclaré.

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«Je ne peux que déplorer qu'il ne fasse pas preuve de la même détermination envers les ennemis de l'Occident, envers les ennemis des Etats-Unis, envers des dirigeants avec lesquels il se montre au contraire bien plus conciliant.»

En avril, Donald Trump avait déjà critiqué Giorgia Meloni pour avoir refusé d'impliquer son pays dans la guerre en Iran, se disant «sous le choc» et déçu de son manque de «courage».

«Je n'imagine pas Giorgia Meloni demander une photo à qui que ce soit»

Mme Meloni, élue en octobre 2022 à la tête d'un gouvernement de coalition ultraconservateur, était jusqu'alors l'une des plus proches alliées de Donald Trump sur le Vieux Continent, s'efforçant souvent de jouer un rôle de médiatrice entre les positions divergentes des Etats-Unis et de l'Europe.

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Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a également apporté son soutien à la cheffe du gouvernement. «Je n'imagine pas Giorgia Meloni demander une photo à qui que ce soit, même sous la contrainte. En revanche, j'imagine combien cela lui a demandé de passer outre les propos de Trump tenus il y a quelques semaines afin de servir les intérêts de l'Italie, de l'Europe et de l'Occident», a-t-il écrit sur X.


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