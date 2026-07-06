L'OTAN annonce des contrats de plusieurs milliards de dollars pour renforcer ses capacités de défense. Mark Rutte a confirmé ces investissements lors d'une conférence à Ankara, avant le sommet de l'Alliance le 7 juillet.

Le chef de l'OTAN promet des «milliards de dollars» de contrats

Le chef de l'OTAN promet des «milliards de dollars» de contrats

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte a promis lundi des «milliards de dollars» de contrats pour renforcer les capacités de défense de l'Alliance, à la veille de son sommet à Ankara.

«Nous annoncerons de nouveaux contrats de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui permettront de nous doter des équipements essentiels à la dissuasion et à la défense», a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse dans la capitale turque.

Offrir des garanties à l'Ukraine

«L'OTAN doit doit s'assurer que l'Ukraine reçoit ce dont elle a besoin», a estimé lundi le secrétaire général de l'Alliance atlantique à la veille de son sommet à Ankara.

«Alors que l'Ukraine poursuit la défense de sa souveraineté, les Alliés et les partenaires de l'OTAN doivent continuer à veiller à ce qu'elle obtienne ce dont elle a besoin», a-t-il indiqué devant la prese appelant «tous les Alliés (à) assumer pleinement leurs responsabilités» en ce sens.