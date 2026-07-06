Un avion Bear-F russe a volé dangereusement près du HMS Prince of Wales en mer de Norvège le 2 juillet, larguant des bouées acoustiques. Deux F-35 britanniques l'ont escorté hors de la zone.

AFP Agence France-Presse

Un avion russe a été intercepté jeudi dernier par deux avions de chasse britanniques après avoir largué plusieurs bouées acoustiques à proximité du porte-avions Prince of Wales en mission pour l'OTAN en mer de Norvège, a indiqué lundi le ministère britannique de la Défense.

«Alors qu'il opérait en mer de Norvège dans le cadre de l'opération Firecrest, le groupe aéronaval britannique a été à plusieurs reprises approché par un avion de patrouille maritime russe de type "Bear-F"», a indiqué un porte-parole du ministère dans un communiqué.

Largage de bouées acoustiques

Le «Bear-F» est un avion russe de surveillance maritime et de lutte anti-sous-marine. L'incident s'est produit le 2 juillet, alors que le porte-avions britannique participe à une mission de dissuasion de l'OTAN dans l'Atlantique Nord.

L'appareil «est passé à basse altitude et inutilement près du HMS Prince of Wales et a largué un grand nombre de bouées acoustiques à proximité immédiate du porte-avions», a indiqué le porte-parole, qualifiant ces mouvements d'activité «dangereuse et non professionnelle». Les bouées acoustiques sont des sonars lancés pour la détection de sous-marins.

En conséquence, l'avion russe «a été intercepté et escorté par deux F-35 britanniques (...) jusqu'à ce qu'il quitte la zone», a-t-il ajouté. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et la montée des tensions entre l'Otan et la Russie, l'Alliance a considérablement renforcé sa présence et sa surveillance dans l'Atlantique Nord et la région Arctique.



