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Drame en Centrafrique
Une mine d'or s'effondre et fait au moins 100 de morts

Une mine d’or artisanale s’est effondrée mardi à Zamboyé, près de Baboua en Centrafrique, causant des dizaines de morts. Les opérations de sauvetage continuent. Le bilan reste incertain, évoquant jusqu’à une centaine de victimes.
Publié: 10:57 heures
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Dernière mise à jour: 16:30 heures
Des personnes recherchent de l'or sur un site minier à Iga-Barrière, à l'est du Congo, le 14 août 2026. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Au moins 100 personnes sont mortes lors d'un glissement de terrain dans une mine d'or artisanale de l'ouest de la Centrafrique, à la frontière avec le Cameroun, a appris l'AFP mercredi de sources locales.

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Plusieurs sources locales ont fait état d'une centaine de morts et nombreux blessés dans cet accident qui s'est produit mardi vers 14H00 (15H00 GMT) dans la mine d'or artisanale de Zamboyé, à environ 50 km de la ville centrafricaine de Baboua. «A ce stade, il nous est difficile d'établir un bilan formel», a admis le député de Baboua, Laurent Ngon Baba, interrogé par l'AFP mercredi.

Au moins quatre ressortissants camerounais ont perdu la vie dans l'accident, selon le média public Cameroon Tribune. Des rescapés ont été transportés à l'hôpital de Baboua, tandis que les recherches se poursuivaient mercredi.

«C'est catastrophique»

L'éboulement aurait été provoqué par «l'effondrement de plusieurs galeries souterraines dans lesquelles des mineurs opéraient», a indiqué le parquet de Baboua dans un communiqué annonçant l'ouverture d'une enquête judiciaire. Les éboulements sont fréquents dans les mines de Centrafrique, Etat d'Afrique centrale dont les sols sont particulièrement riches et convoités, souvent exploités illégalement, hors de tout contrôle étatique.

Dans une vidéo de l'accident qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir une partie du sol de cette immense chantier minier à ciel ouvert, où travaillent des centaines d'orpailleurs artisanaux, se détacher et ensevelir de nombreux mineurs sur son passage. «C'est catastrophique. Le sol s'est complètement écroulé et a enseveli des gens», a témoigné à l'AFP Cédric Mbango, un mineur de la mine de Zamboyé.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues centrafricains pour gérer les suites de ce drame», a assuré Grégoire Mvongo, gouverneur de la région camerounaise de l'Est, à la radio publique camerounaise CRTV. Mi-juin, un effondrement similaire avait fait plusieurs dizaines de mort dans la mine d'or de Bé-Mbari, également à la frontière avec le Cameroun, dans le département de Nana-Mambéré.

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