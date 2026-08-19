DE
FR

Drame en Centrafrique
Une mine d'or s'effondre et fait des dizaines de morts

Une mine d’or artisanale s’est effondrée mardi à Zamboyé, près de Baboua en Centrafrique, causant des dizaines de morts. Les opérations de sauvetage continuent. Le bilan reste incertain, évoquant jusqu’à une centaine de victimes.
Publié: il y a 51 minutes
Des personnes recherchent de l'or sur un site minier à Iga-Barrière, à l'est du Congo, le 14 août 2026. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plusieurs dizaines de personnes sont mortes mardi dans un glissement de terrain dans une mine d'or artisanale dans l'ouest de la Centrafrique, à la frontière avec le Cameroun, a appris l'AFP mercredi de sources locales.

A lire aussi
260 mineurs sont bloqués sous terre depuis jeudi matin vers Johannesburg
Depuis jeudi matin
260 mineurs bloqués sous terre après un incident en Afrique du Sud
Quatorze mineurs clandestins tués dans une mine désaffectée en Afrique du Sud
Plusieurs sont encore coincés
Quatorze mineurs clandestins tués dans une mine désaffectée en Afrique du Sud

Un fonctionnaire local fait état d'une quarantaine de morts dans cet incident qui s'est produit à la mi-journée mardi dans la mine d'or artisanale de Zamboyé, à environ 50 km de la ville de Baboua, à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun, tandis que d'autres sources locales évoquent une centaine de morts au moins.

«A ce stade, il nous est difficile d'établir un bilan formel», a admis le député de Baboua, Laurent Ngon Baba, interrogé par l'AFP mercredi matin. Les éboulements sont fréquents dans les mines de cet Etat d'Afrique centrale dont les sols sont particulièrement riches et convoités, souvent exploités illégalement, hors de tout contrôle étatique.

D'autres personnes encore ensevelies

«C'est catastrophique. Le sol s'est complètement écroulé et a enseveli des gens», a témoigné à l'AFP Cédric Mbango, un mineur de la mine de Zamboyé. «C'est depuis 14h que les opérations de sauvetage ont commencé. Au moment où je vous parle, d'autres personnes sont encore ensevelies. Les tentatives de sauvetage sont en cours», a-t-il poursuivi.

Dans une vidéo de l'accident qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir une partie du sol de cette immense chantier minier à ciel ouvert, où travaillent des centaines d'orpailleurs artisanaux, se détacher et ensevelir de nombreux mineurs sur son passage. Mi-juin, un effondrement similaire avait fait plusieurs dizaines de mort dans la mine d'or de Bé-Mbari, également à la frontière avec le Cameroun, dans le département de Nana-Mambéré.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus