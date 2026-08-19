Une mine d’or artisanale s’est effondrée mardi à Zamboyé, près de Baboua en Centrafrique, causant des dizaines de morts. Les opérations de sauvetage continuent. Le bilan reste incertain, évoquant jusqu’à une centaine de victimes.

Une mine d'or s'effondre et fait des dizaines de morts

Une mine d'or s'effondre et fait des dizaines de morts

AFP Agence France-Presse

Plusieurs dizaines de personnes sont mortes mardi dans un glissement de terrain dans une mine d'or artisanale dans l'ouest de la Centrafrique, à la frontière avec le Cameroun, a appris l'AFP mercredi de sources locales.

Un fonctionnaire local fait état d'une quarantaine de morts dans cet incident qui s'est produit à la mi-journée mardi dans la mine d'or artisanale de Zamboyé, à environ 50 km de la ville de Baboua, à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun, tandis que d'autres sources locales évoquent une centaine de morts au moins.

«A ce stade, il nous est difficile d'établir un bilan formel», a admis le député de Baboua, Laurent Ngon Baba, interrogé par l'AFP mercredi matin. Les éboulements sont fréquents dans les mines de cet Etat d'Afrique centrale dont les sols sont particulièrement riches et convoités, souvent exploités illégalement, hors de tout contrôle étatique.

D'autres personnes encore ensevelies

«C'est catastrophique. Le sol s'est complètement écroulé et a enseveli des gens», a témoigné à l'AFP Cédric Mbango, un mineur de la mine de Zamboyé. «C'est depuis 14h que les opérations de sauvetage ont commencé. Au moment où je vous parle, d'autres personnes sont encore ensevelies. Les tentatives de sauvetage sont en cours», a-t-il poursuivi.

Dans une vidéo de l'accident qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir une partie du sol de cette immense chantier minier à ciel ouvert, où travaillent des centaines d'orpailleurs artisanaux, se détacher et ensevelir de nombreux mineurs sur son passage. Mi-juin, un effondrement similaire avait fait plusieurs dizaines de mort dans la mine d'or de Bé-Mbari, également à la frontière avec le Cameroun, dans le département de Nana-Mambéré.