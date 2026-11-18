Malgré les turbulences à sa tête, Nvidia présente de solides résultats: le chiffre d'affaires et le bénéfice ont plus que doublé par rapport à l'année précédente. Le conseil d'administration refuse toutefois le retour de Jensen Huang.

Nvidia: le bénéfice double, mais un adieu définitif au patron

Nvidia: le bénéfice double, mais un adieu définitif au patron

En bref Nvidia a doublé son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels

Depuis octobre, Nvidia a perdu plus de 2 milliards de dollars de valeur boursière

Elon Musk et Donald Trump soutiennent le retour de Huang

Gabriel Knupfer

Malgré le scandale sexuel et les turbulences boursières, Nvidia présente d'excellents chiffres – mais Jensen Huang ne reviendra pas. Le président Harvey Jones a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes que l'entreprise n'avait pas l'intention de faire revenir le cofondateur et ex-CEO. Le conseil d'administration a accepté sa démission à l'unanimité.

Dans le contexte des turbulences à la direction, les chiffres trimestriels ont fait l'objet d'une attention particulière mardi. Or c'est clair: sur le plan commercial, Jensen Huang a convaincu lors de son dernier trimestre à la tête de Nvidia.

Les attentes dépassées

Le fabricant de puces a plus que doublé son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les attentes de Wall Street, rapporte la chaîne CNN.

En Bourse, le scandale autour de Huang a provoqué une vente massive des actions Nvidia. Ces derniers jours, 750 milliards de dollars de valeur boursière sont partis en fumée. Et depuis son plus haut historique, le 6 octobre, Nvidia a même perdu 35%, ce qui correspond à environ 2 billions de dollars. Outre l'affaire, les doutes généraux concernant l'essor de l'intelligence artificielle pèsent sur les cours du fabricant de puces.

180’000 personnes réclament son retour

Huang avait démissionné en raison de plusieurs liaisons extraconjugales. Le cas le plus grave: l'une d'elles aurait impliqué une espionne chinoise présumée. Malgré cela, l'ex-patron envisage un retour. Selon le «Wall Street Journal», il «accepterait avec plaisir» une éventuelle demande du conseil d'administration.

Dans une pétition en ligne, plus de 180’000 personnes ont réclamé son retour. De grandes figures de la technologie, comme le patron de Tesla Elon Musk, le fondateur d'Uber Travis Kalanick et le CEO d'Epic Games Tim Sweeney soutiennent également l'homme à la veste en cuir noir.

Donald Trump s'est également montré favorable: il n'y verrait «certainement aucun inconvénient» si Huang reprenait son poste, a déclaré lundi le président américain.