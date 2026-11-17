L'ancien dirigeant de Nvidia, Jensen Huang, ouvert à un retour après sa démission jeudi dernier. Il évoque un immense soutien de la part d'employés et investisseurs.

Jensen Huang se dit ouvert à un retour à la tête de Nvidia

Jensen Huang se dit ouvert à un retour à la tête de Nvidia

AFP Agence France-Presse

L'ex-patron emblématique de Nvidia, Jensen Huang, s'est dit ouvert mardi à la possibilité d'un retour à la tête du géant américain des puces, dont il a démissionné jeudi après l'éclatement d'un scandale d'adultère et de contrebande.

Evoquant, dans une déclaration transmise à plusieurs médias américains, un «déferlement» de messages de soutien d'employés, d'investisseurs et de clients de Nvidia, il s'est dit prêt à réintégrer son poste si le conseil d'administration le décide