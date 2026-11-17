AFP Agence France-Presse
L'ex-patron emblématique de Nvidia, Jensen Huang, s'est dit ouvert mardi à la possibilité d'un retour à la tête du géant américain des puces, dont il a démissionné jeudi après l'éclatement d'un scandale d'adultère et de contrebande.
Evoquant, dans une déclaration transmise à plusieurs médias américains, un «déferlement» de messages de soutien d'employés, d'investisseurs et de clients de Nvidia, il s'est dit prêt à réintégrer son poste si le conseil d'administration le décide
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