Une avalanche a emporté trois Suisses lors d’une excursion en héliski, dimanche au Canada. Les victimes sont un entrepreneur immobilier et ses deux fils.

Les victimes de l'avalanche au Canada seraient un entrepreneur de renom et ses deux fils

Les victimes de l'avalanche au Canada seraient un entrepreneur de renom et ses deux fils

Qendresa Llugiqi

Trois Suisses ont perdu la vie dimanche lors d’une excursion en héliski au Canada. Selon les recherches de Blick, il s’agit d’un père et de ses deux fils. Disparu à l'âge de 61 ans, il était un entrepreneur actif dans immobilier et bien connu en Suisse orientale.

Très implanté dans la région, il jouissait d’une grande réputation. Il a mené plusieurs grands projets de construction qu'il représentait publiquement partout à travers la Suisse. Cette visibilité, rendue accrue par des relais réguliers dans la presse, lui a valu une certaine notoriété au-delà même de sa région.

En plus de son engagement professionnel, il était actif sur le plan sportif. Sur ses réseaux sociaux, il partageait régulièrement des moments familiaux sur les réseaux sociaux, comme une photo avec ses deux fils lors d'un voyage de plongée.

«Nous sommes sous le choc»

Mardi, lorsque Blick a contacté un de ses amis les plus proches, ce dernier a éclaté en sanglots. «Nous sommes tous sous le choc, nous n’arrivons pas à y croire», a-t-il déclaré.

Le père se trouvait en compagnie de trois autres personnes dans la province de la Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada, lorsqu’une avalanche s’est déclenchée. D'après le portail en ligne canadien Snowbrains, les victimes qui ont perdu la vie sont le père et ses deux fils. Une autre personne, vraisemblablement le guide, a été blessée.

Le groupe aurait déclenché l'avalanche

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) confirme l'accident. «Le Consulat général de Suisse à Vancouver est en contact avec les autorités compétentes», indique-t-il en réponse à une sollicitation de Blick. Le département assure également être en communication avec les proches des défunts.

L’accident serait produit sur le mont Knauss, près de la ville de Terrace, rapporte Snowbrains. Selon le service canadien des avalanches, la coulée de neige aurait été provoquée par le groupe lui-même. La quatrième personne, gravement blessée lors de l’incident, a été héliportée à l’hôpital. Elle serait actuellement dans un état stable.