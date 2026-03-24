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Ils ont déclanché une avalanche
Trois Suisses ont perdu la vie lors d'une sortie en héliski au Canada

Trois Suisses ont perdu la vie au Canada lors d'une sortie en héliski. Le Département des affaires étrangères confirme l'accident.
Publié: 10:14 heures
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
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L'accident mortel s'est produit au nord de la ville de Terrace, près de la frontière canado-américaine.
Photo: Screenshot Google Maps
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Mattia Jutzeler

Dimanche, trois Suisses sont morts dans une avalanche au Canada. Les victimes étaient en sortie d'héliski dans la province de Colombie-Britannique. Ils auraient déclenché une avalanche qui leur a été fatale.

Interrogé par le Blick, le Département des affaires étrangères (DFAE) confirme l'accident mortel. «Le consulat général de Suisse à Vancouver est en contact avec les autorités compétentes», poursuit le communiqué. Le DFAE serait en outre déjà en contact avec les proches des personnes décédées.

Une quatrième personne a été grièvement blessée

Comme le rapporte la plateforme canadienne de sports d'hiver «Snowbrains», les trois Suisses décédés se trouvaient avec une quatrième personne sur le Mont Knauss, près de la ville de Terrace. Selon le service canadien des avalanches, le groupe d'héliski aurait lui-même déclenché l'avalanche mortelle.

La quatrième personne, qui serait le guide, a été grièvement blessée dans l'accident et a dû être transportée à l'hôpital par hélicoptère. Elle se trouverait toutefois dans un état stable.

Un risque d'avalanche important

Comme l'écrit encore «Snowbrains», la Colombie-Britannique connaît actuellement une phase de risque d'avalanche élevé. Le service canadien des avalanches a mis en garde contre un risque important en terrain alpin dans le nord-ouest de la province. D'énormes chutes de neige ont eu lieu ces derniers jours dans la région.

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