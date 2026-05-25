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Monument incendié
Un groupe armé nigérian enlève 10 personnes dans l'attaque d'un palais

Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué lundi le palais de l'émir de Yashikira et un poste de police dans l'État de Kwara, enlevant 10 personnes. Les autorités enquêtent dans une région marquée par des violences croissantes.
Publié: 14:30 heures
Les forces de police fouille la région pour tenter de secourir les victimes.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des hommes armés ont enlevé au moins 10 personnes et incendié le palais d'un chef traditionnel local lors d'une attaque dans l'Etat de Kwara, dans le centre du Nigeria, a indiqué lundi la police. Plusieurs zones rurales de l'Etat de Kwara ont connu une recrudescence des attaques violentes ces derniers mois, certaines étant attribuées à des groupes jihadistes.

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Un porte-parole de la police, Adetoun Ejire-Adeyemi, a déclaré que des «bandits» avaient attaqué le palais de l'émir de Yashikira, situé à environ 190 kilomètres d'Ilorin, la capitale de l'État, ainsi qu'un poste de police de la ville lundi vers 2h (1h du matin en Suisse).

L'attaque contre le poste de police a été repoussée, a précisé Adetoun Ejire-Adeyemi, ajoutant que les forces de sécurité fouillaient «les forêts environnantes et les repaires des criminels» pour secourir les victimes. Et en février, des jihadistes avaient tué au moins 162 personnes dans le village majoritairement musulman de Woro.

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