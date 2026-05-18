Quarante-six enfants et enseignants ont été enlevés lors d’attaques contre trois écoles au Nigeria. L’attaque coordonnée dans l’Etat d’Oyo a été signalée par l’Association des Chrétiens du Nigeria.

Au Nigéria, 46 personnes enlevées lors de l'attaque d'écoles

Au Nigéria, 46 personnes enlevées lors de l'attaque d'écoles

AFP Agence France-Presse

Quarante-six personnes, principalement des enfants, ont été enlevées lors de l'attaque de trois écoles vendredi dans le sud du Nigeria, a déclaré l'Association des Chrétiens du Nigeria (CAN) à l'AFP lundi.

«Quarante-six personnes, principalement des élèves» ont été kidnappés, a expliqué à l'AFP le révérend Elisha Olukayode Ogundiya, président de la CAN dans l'Etat d'Oyo, précisant que les enfants sont âgés «de deux à seize ans».

Vendredi, des hommes en armes ont simultanément attaqué l'école maternelle et primaire baptiste de Yawota et deux autres établissements à Esiele, dans l'Etat d'Oyo, lors de ce que la police avait qualifié d'«attaque coordonnée», sans préciser le nombre de victimes.