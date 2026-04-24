Au Nigeria, 36 officiers accusés d’un coup d’Etat manqué en 2025 sont transférés à Abuja. Une cour martiale est en cours d’inauguration, avec prestation de serment des juges imminente.

Le Nigeria met en place une cour martiale après la tentative de coup d’Etat

Le Nigeria met en place une cour martiale après la tentative de coup d’Etat

AFP Agence France-Presse

La «mise en place» de la cour martiale nigériane chargée de juger les officiers accusés d'avoir fomenté un coup d'État déjoué en 2025 est en cours, a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole de l'armée, les juges devant prêter serment sous peu.

Trente-six officiers accusés ont été conduits vendredi matin dans un centre militaire de la capitale, Abuja. «L'inauguration est en cours», a déclaré le général de division Samaila Uba à l'AFP dans un SMS, ajoutant qu'il s'agissait d'une «cérémonie officielle qui s'achèvera par la prestation de serment des juges». La procédure se déroule à huis clos.

Mercredi, dans une procédure distincte, six hommes ont plaidé non coupable d'accusations de trahison et de terrorisme après l'ouverture de leur procès devant la Haute cour d'Abuja, pour cette même tentative de coup d'État.

Ces six hommes sont accusés d'avoir conspiré «entre eux pour faire la guerre contre l'Etat afin d'intimider le président de la République fédérale», selon des documents du dossier consultés par l'AFP.

Acte terroriste

Ils sont poursuivis également pour avoir eu connaissance des intentions du colonel Mohammed Alhassan Ma'aji et d'autres de «commettre un acte de trahison» sans en informer les autorités.

Mohammed Alhassan Ma'aji a été désigné dans de précédents articles de la presse nigériane comme le «cerveau» du complot.

Les six accusés comparaissant devant la Haute cour sont aussi soupçonnés d'avoir planifié de «commettre un acte de terrorisme» et d'avoir «indirectement», mais «en toute connaissance de cause», apporté un «soutien» à Mohammed Alhassan Ma'aji «et à d'autres pour commettre un acte de terrorisme».