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Attaques sanglantes au Nigeria
Une dizaine de morts et une quarantaine de kidnappés après des raids de gangs

Au Nigeria, des jihadistes ont tué au moins douze personnes jeudi, tandis que 43 villageois ont été enlevés. Un général a été tué lors d'une attaque contre une base militaire.
Publié: il y a 22 minutes
Depuis le 5 avril, les attaques ont fait plus de 100 morts au nord du Nigeria.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une dizaine de personnes ont été tuées jeudi et une quarantaine kidnappées par des gangs criminels dans le nord du Nigeria, a appris l'AFP vendredi auprès de sources locales, dernier épisode d'une flambée de violences dans la région qui a fait des dizaines de morts depuis dimanche.

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En moins d'une semaine, plus de 100 personnes ont été tuées dans le nord du pays par des jihadistes et bandes criminelles, appelées «bandits», qui ont intensifié depuis l'an dernier leurs raids contre des bases militaires et villages dans ces régions proches du Sahel.

Un général de l'armée tué

«Au moins 12 personnes ont été tuées et 43 autres ont été enlevées dans différents villages des zones de gouvernement local d'Isa et de Sabon Birni, dans l'Etat de Sokoto», a déclaré vendredi à l'AFP Ahmad Yahaya, un responsable communautaire local du village de Dan adua. «L'attaque a été perpétrée jeudi par un groupe important de bandits armés», a-t-il précisé.

Jeudi, des jihadistes ont pris d'assaut une base militaire du nord-est du Nigeria, tuant plusieurs soldats et un général de brigade. Le deuxième à périr dans une attaque en cinq mois dans le pays.

Avant cette attaque, au moins 90 autres personnes avaient déjà été tuées depuis dimanche dans plusieurs villages isolés du nord-ouest, dans les Etat de Kebbi et Niger, selon un décompte de l'AFP basé sur des bilans fournis par des sources locales et humanitaires.

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