Des jihadistes présumés ont tué au moins 10 personnes dans plusieurs villages du nord-ouest du Nigeria. Les assaillants, affiliés au groupe Mahmuda, ont aussi incendié des maisons, semant la terreur parmi les habitants.

Des jihadistes sèment la terreur dans des villages au Nigeria

Des jihadistes sèment la terreur dans des villages au Nigeria

AFP Agence France-Presse

Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs attaques coordonnées de jihadistes présumés ont fait au moins une dizaine de morts dans le nord-ouest du Nigeria. Les attaques ont eu lieu dans la circonscription de Shanga dans l'Etat de Kebbi, frontalier du Bénin et du Niger.

«Hier (dimanche), à minuit, des hommes armés, connus pour être des membres de Mahmuda, ont traversé la frontière depuis une zone boisée de l'Etat du Niger, ils ont commencé à tirer sur nos concitoyens dans le village de Kalkami et à incendier des maisons», a déclaré à l'AFP par téléphone Usman Yahaya, un habitant du village de Kalkami qui a pris la fuite. «Ils ont tué au moins dix personnes», a-t-il ajouté.

Maisons incendiées

Le groupe jihadiste Mahmuda, actif dans le nord-ouest nigérian, est affilié à Mahmud al-Nigeri, un haut responsable du groupe jihadiste Ansaru. Né d'une scission en 2021 avec Boko Haram, Ansaru s'est depuis allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

Ensuite, le groupe de jihadistes «sont entrés dans notre village de Kawara et ont tué cinq personnes», a expliqué à l'AFP Malam Dan Tani Muhammad, un résident qui a fui dans la brousse. «Ils sont tombés sur l'un de nos anciens, l'ont expulsé de sa maison et y ont mis le feu, ils en ont brûlé beaucoup d'autres», a-t-il décrit.