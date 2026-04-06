Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs attaques coordonnées de jihadistes présumés ont fait au moins une dizaine de morts dans le nord-ouest du Nigeria. Les attaques ont eu lieu dans la circonscription de Shanga dans l'Etat de Kebbi, frontalier du Bénin et du Niger.
«Hier (dimanche), à minuit, des hommes armés, connus pour être des membres de Mahmuda, ont traversé la frontière depuis une zone boisée de l'Etat du Niger, ils ont commencé à tirer sur nos concitoyens dans le village de Kalkami et à incendier des maisons», a déclaré à l'AFP par téléphone Usman Yahaya, un habitant du village de Kalkami qui a pris la fuite. «Ils ont tué au moins dix personnes», a-t-il ajouté.
Maisons incendiées
Le groupe jihadiste Mahmuda, actif dans le nord-ouest nigérian, est affilié à Mahmud al-Nigeri, un haut responsable du groupe jihadiste Ansaru. Né d'une scission en 2021 avec Boko Haram, Ansaru s'est depuis allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).
Ensuite, le groupe de jihadistes «sont entrés dans notre village de Kawara et ont tué cinq personnes», a expliqué à l'AFP Malam Dan Tani Muhammad, un résident qui a fui dans la brousse. «Ils sont tombés sur l'un de nos anciens, l'ont expulsé de sa maison et y ont mis le feu, ils en ont brûlé beaucoup d'autres», a-t-il décrit.