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Une dizaine de morts
Des jihadistes sèment la terreur dans des villages au Nigeria

Des jihadistes présumés ont tué au moins 10 personnes dans plusieurs villages du nord-ouest du Nigeria. Les assaillants, affiliés au groupe Mahmuda, ont aussi incendié des maisons, semant la terreur parmi les habitants.
Publié: il y a 25 minutes
Les assaillants ont abattu une dizaine de personnes et mis le feu à plusieurs maisons. (Image symbolique)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs attaques coordonnées de jihadistes présumés ont fait au moins une dizaine de morts dans le nord-ouest du Nigeria. Les attaques ont eu lieu dans la circonscription de Shanga dans l'Etat de Kebbi, frontalier du Bénin et du Niger.

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«Hier (dimanche), à minuit, des hommes armés, connus pour être des membres de Mahmuda, ont traversé la frontière depuis une zone boisée de l'Etat du Niger, ils ont commencé à tirer sur nos concitoyens dans le village de Kalkami et à incendier des maisons», a déclaré à l'AFP par téléphone Usman Yahaya, un habitant du village de Kalkami qui a pris la fuite. «Ils ont tué au moins dix personnes», a-t-il ajouté.

Maisons incendiées

Le groupe jihadiste Mahmuda, actif dans le nord-ouest nigérian, est affilié à Mahmud al-Nigeri, un haut responsable du groupe jihadiste Ansaru. Né d'une scission en 2021 avec Boko Haram, Ansaru s'est depuis allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

Ensuite, le groupe de jihadistes «sont entrés dans notre village de Kawara et ont tué cinq personnes», a expliqué à l'AFP Malam Dan Tani Muhammad, un résident qui a fui dans la brousse. «Ils sont tombés sur l'un de nos anciens, l'ont expulsé de sa maison et y ont mis le feu, ils en ont brûlé beaucoup d'autres», a-t-il décrit.

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