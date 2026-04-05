DE
FR

Après une fusillade meurtrière
Au Nigeria, les chrétiens célèbrent Pâques la peur au ventre

A Jos, au Nigeria, les chrétiens célèbrent Pâques dans la peur. Après une fusillade meurtrière survenue il y a une semaine, les églises sont à moitié vides et les rues désertes. Malgré le renforcement des effectifs militaires, beaucoup de gens se sentent en insécurité.
Publié: 05.04.2026 à 19:28 heures
Pour l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien, les rues sont largement désertes.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'église est imposante, mais à moitié vide: à quelques encablures du lieu d'une fusillade meurtrière le dimanche précédent, c'est dans la crainte que les chrétiens de Jos, au centre du Nigeria, célèbrent dimanche la messe de Pâques.

A lire aussi
Des bandes armées tuent au moins sept personnes au Nigeria
Des raids terribles
Des bandes armées tuent au moins sept personnes au Nigeria
23 morts et plus de 100 blessés lors d'un attentat suicide au Nigeria
Dans le nord-est du pays
23 morts et plus de 100 blessés lors d'un attentat suicide au Nigeria

«Il n'y a pas assez de sécurité ici», déplore à l'AFP John Abo Galadima, 57 ans. «Le gouvernement n'en fait pas assez en la matière», accuse ce fidèle devant l'église évangélique ECWA, bâtiment beige à deux étages du quartier d'Anguwan Rukuba, au nord de Jos.

L'église a bien fait appel à des agents de sécurité privés pour fouiller les fidèles à l'entrée, mais la peur est là. «Je ne me sens pas en sécurité. Les gens ont peur, ils n'osent plus venir à l'église», témoigne Marian Mark Andy, une autre fidèle.

Pour l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien, les rues sont largement désertes. La ville est toujours soumise à un couvre-feu de 15 à 7h. L'armée a annoncé avoir déployé 850 soldats supplémentaires dans l'État du Plateau, dont Jos est la capitale, après la fusillade près d'un bar qui a fait une trentaine de morts le dimanche précédent. Mais il y a un seul point de contrôle de police sur la route où se trouve l'église.

Des attaques fréquentes

Lors de la messe, le révérend Luka Musa Madaki a prié pour la paix, tout en exhortant les fidèles à rester vigilants. «En tant que peuple de Dieu, vous devez vous lever, spirituellement et physiquement. Les attaques ici sont trop fréquentes. Vous devez toujours rester vigilants et vous entraider», a-t-il déclaré.

Alors que l'État du Plateau connaît depuis des années de graves violences en milieu rural liées surtout aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, la fusillade à Jos constitue une attaque urbaine rare et inquiétante. La ville abrite une population mixte de chrétiens et de musulmans, dont beaucoup vivent en paix. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus