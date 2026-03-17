AFP Agence France-Presse
Des explosions imputées à des attentats suicides ont fait au moins 23 morts et plus de 100 blessés dans le nord-est du Nigeria, a indiqué mardi la police.
Dans cette attaque survenue lundi soir à Maiduguri, dans le nord-est du pays, 23 personnes ont été tuées et 108 blessées «à des degrés divers», selon le porte-parole de la police, Nahum Kenneth Daso.
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