Des explosions attribuées à des attentats suicides ont fait au moins 23 morts et plus de 100 blessés dans le nord-est du Nigeria, a annoncé la police. L'attaque s'est produite lundi soir à Maiduguri, selon le porte-parole Nahum Kenneth.

23 morts et plus de 100 blessés lors d'un attentat suicide au Nigeria

23 morts et plus de 100 blessés lors d'un attentat suicide au Nigeria

Dans le nord-est du pays

AFP Agence France-Presse

Des explosions imputées à des attentats suicides ont fait au moins 23 morts et plus de 100 blessés dans le nord-est du Nigeria, a indiqué mardi la police.

Dans cette attaque survenue lundi soir à Maiduguri, dans le nord-est du pays, 23 personnes ont été tuées et 108 blessées «à des degrés divers», selon le porte-parole de la police, Nahum Kenneth Daso.