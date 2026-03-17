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Dans le nord-est du pays
23 morts et plus de 100 blessés lors d'un attentat suicide au Nigeria

Des explosions attribuées à des attentats suicides ont fait au moins 23 morts et plus de 100 blessés dans le nord-est du Nigeria, a annoncé la police. L'attaque s'est produite lundi soir à Maiduguri, selon le porte-parole Nahum Kenneth.
Publié: 07:32 heures
Une attaque survenue à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a fait au moins 23 morts et plus de 100 blessés. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Des explosions imputées à des attentats suicides ont fait au moins 23 morts et plus de 100 blessés dans le nord-est du Nigeria, a indiqué mardi la police.

Dans cette attaque survenue lundi soir à Maiduguri, dans le nord-est du pays, 23 personnes ont été tuées et 108 blessées «à des degrés divers», selon le porte-parole de la police, Nahum Kenneth Daso.

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