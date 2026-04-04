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Des raids terribles
Des bandes armées tuent au moins sept personnes au Nigeria

Sept personnes ont été tuées et 150 enlevées lors de raids menés par des bandes armées dans plusieurs villages de l'Etat de Zamfara, au Nigeria, entre jeudi et vendredi, selon des habitants.
Publié: 04.04.2026 à 18:20 heures
Des policiers nigérians montent la garde à Lagos, le 9 août 2024. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Des bandes armées ont tué «sept personnes» et en ont enlevé des dizaines d'autres lors de raids menés ces derniers jours dans plusieurs villages isolés de l'Etat de Zamfara, dans le nord du Nigeria, ont indiqué des habitants à l'AFP. La police a confirmé samedi un enlèvement de masse lors de raids survenus jeudi dans la zone de Bukkuyum, sans toutefois fournir de chiffres précis.

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Des habitants ont rapporté que des dizaines de «bandits» à moto ont attaqué plusieurs villages entre jeudi soir et vendredi. Selon trois d'entre eux interrogés par l'AFP, environ 150 personnes ont été enlevées. Aminu Ibrahim, originaire de la communauté de Kurfa Danya mais résidant à Bukkuyum, a affirmé que les «bandits» avaient «tué sept personnes dans les villages environnants» et «enlevé environ 150 personnes».

«Nous sommes au courant des enlèvements massifs dans les villages touchés, mais nous attendons un rapport détaillé du commissaire de police de la division», a déclaré de son côté à l'AFP Yazid Abubakar, porte-parole de la police de Zamfara. Cet Etat fait partie de ceux du nord-ouest et du centre du Nigeria où des bandes criminelles, localement appelées «bandits», font régner la terreur.

«Des bandits»

Elles perpètrent des raids meurtriers, enlèvent des habitants contre rançons et incendient des maisons après les avoir pillées. Motivés par l'appât du gain, les «bandits» collaborent de plus en plus avec des jihadistes du nord-est, qui mènent depuis 17 ans une insurrection armée pour l'instauration d'un califat. A plusieurs reprises, les autorités de l'Etat de Zamfara ont négocié des accords de paix (amnistie en échange de dépôt des armes), mais les «bandits» reprennent presque systématiquement les armes.


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