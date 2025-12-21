DE
La fin d'un cauchemar
130 élèves nigérians libérés après leur enlèvement en novembre

Les autorités nigérianes ont annoncé la libération de 130 élèves enlevés le 21 novembre 2023 dans une école catholique du centre-nord du pays. Cette libération fait suite à celle d'une centaine d'autres écoliers début décembre.
Des hommes armés avaient enlevés les 130 élèves en pleine nuit le 21 novembre dernier.
Photo: AFP
Les autorités nigérianes ont obtenu la libération de 130 élèves enlevés le 21 novembre par des hommes armés dans le dortoir d'une école catholique dans le centre-nord du pays, a annoncé dimanche un porte-parole de la présidence. Une centaine d'écoliers de cet établissement, également enlevés en pleine nuit, avaient déjà été libérés début décembre.

Quelque «130 autres élèves enlevés dans l'Etat du Niger ont été libérés, plus aucun n'est en captivité», s'est félicité dimanche le porte-parole, Sunday Dare, dans un message publié sur X et accompagné d'une photo d'enfants souriants. Ils seront transféré mardi à Minna, la capitale de l'Etat du Niger, a précisé à l'AFP une source de l'ONU.

Le 21 novembre, plusieurs centaines d'élèves et de membres du personnel avaient été kidnappés à l'internat mixte St. Mary situé dans le village reculé de Papiri, dans l'Etat du Niger (centre-nord), alors que le Nigeria subissait une vague d'enlèvements massifs rappelant le tristement célèbre enlèvement de près de 300 lycéennes par Boko Haram à Chibok en 2014.

315 élèves enlevés

L'Association chrétienne du Nigeria (CAN) a indiqué que 315 élèves et membres du personnel avaient été enlevés. Une cinquantaine d'entre eux avait pu, peu après, échapper à leurs ravisseurs. Après la libération d'une centaine d'élèves le 7 décembre, quelque 165 personnes manquaient toujours à l'appel, selon les chiffres fournis par le diocèse auquel appartient l'école St. Mary.

Mais le président Bola Tinubu avait de son côté fait état de 115 personnes encore aux mains des ravisseurs. L'identité des ravisseurs n'a pas été dévoilée et aucune information sur les modalités de la libération des enfants n'a été rendue publique.

