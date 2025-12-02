DE
L'état d'urgence national déclaré
Démission du ministre de la Défense du Nigeria en pleine vague de kidnappings

Secoué par une vague d’enlèvements, le Nigeria voit son ministre de la Défense Badaru Abubakar démissionner tandis que le président décrète l’état d’urgence sécuritaire. Plus de 400 personnes ont été kidnappées en quinze jours.
Mohammed Badar Abubakar, 63 ans, démissionne avec effet immédiat pour raisons de santé, a annoncé le porte-parole du président.
La présidence nigériane a annoncé lundi la démission du ministre de la Défense Mohammed Badaru Abubakar, alors que le pays est secoué par une vague d'enlèvements de masse qui ont amené le président Bola Tinubu à déclarer «l'état d'urgence sécuritaire».

Mohammed Badar Abubakar, 63 ans, démissionne avec effet immédiat pour raisons de santé, a annoncé le porte-parole de Bola Tinubu, Bayo Onanuga, dans un communiqué. «Sa démission intervient alors que le président Tinubu a déclaré l'état d'urgence national pour des raisons de sécurité, et prévoit d'en préciser la portée en temps voulu», a ajouté le porte-parole.

276 écolières enlevées en 2014

Les enlèvements contre rançon par des groupes armés sont devenus très fréquents au Nigeria depuis l'enlèvement en 2014 de 276 écolières dans la ville de Chibok (nord-est) par des jihadistes du groupe Boko Haram.

Mais cette nouvelle vague de kidnappings, au cours de laquelle plus de 400 Nigérians ont été enlevés ces 15 derniers jours – la grande majorité dans l'Etat du Niger (centre-ouest) –, a profondément ébranlé le pays le plus peuplé d'Afrique (230 million d'habitants), presque également divisé entre un nord majoritairement musulman et un sud principalement chrétien.

Face à la recrudescence des enlèvements, le président Tinubu a ordonné le recrutement de forces de sécurité supplémentaires. Ces derniers enlèvements de masse surviennent après les menaces du président américain Donald Trump d'une intervention militaire au Nigeria pour ce qu'il qualifie de «meurtres de chrétiens», accusations toujours rejetées par le Nigeria. 

