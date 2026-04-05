DE
FR

Au moins 5 morts
L'armée nigériane libère 31 fidèles enlevés pendant la fête de Pâques

L'armée nigériane a libéré 31 fidèles enlevés lors d'une attaque pendant Pâques dans l'Etat de Kaduna. Au moins cinq personnes ont été tuées dans les violences survenues au nord d'Abuja.
Publié: 05.04.2026 à 22:26 heures
L'enlèvement a eu lieu malgré un déploiement massif de l'armée.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'armée nigériane a annoncé dimanche avoir libéré 31 fidèles enlevés lors des célébrations de Pâques dans l'Etat de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Cependant, cinq personnes ont été tuées.

A lire aussi
Au Nigeria, les chrétiens célèbrent Pâques la peur au ventre
Après une fusillade meurtrière
Au Nigeria, les chrétiens célèbrent Pâques la peur au ventre
Des bandes armées tuent au moins sept personnes au Nigeria
Des raids terribles
Des bandes armées tuent au moins sept personnes au Nigeria

«Grâce à une intervention rapide, les troupes ont déjoué une attaque terroriste et libéré 31 civils enlevés lors d'un office religieux» dans le village d'Ariko, a déclaré l'armée dans un communiqué.

L'enlèvement, dans un village à une centaine de kilomètres au nord d'Abuja, la capitale, a eu lieu malgré le déploiement massif de forces de sécurité, notamment aux abords des lieux de culte, pendant les fêtes pascales. Les troupes ont engagé le combat avec les assaillants, forçant ces derniers à abandonner les 31 otages, a précisé l'armée. Cinq personnes ont été tuées par les assaillants.

Les médias évoquent plusieurs attaques

L'armée a cité une seule église, mais les médias locaux ont rapporté que des hommes armés en avaient attaqué deux, une catholique et une évangélique, tuant au moins huit personnes et en enlevant plusieurs autres.

Kaduna est l'un des nombreux Etats du nord-ouest et du centre du Nigeria où des bandes criminelles, dont les membres sont appelés localement «bandits», font régner la terreur, mènent des raids meurtriers contre les communautés villageoises et enlèvent des habitants contre rançons.

Motivés par l'appât du gain, ces «bandits» collaborent de plus en plus avec des jihadistes du nord-est du pays, qui mènent depuis 17 ans une insurrection armée pour l'établissement d'un califat. On ignore si l'armée, en utilisant le terme «terroristes», a fait référence à des jihadistes ou à des «bandits».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus