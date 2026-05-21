Au moins 33 pêcheurs et bûcherons ont été tués dans deux attaques attribuées à Boko Haram, au Nigeria. Depuis 17 ans, les violences jihadistes de Boko Haram et de l’ISWAP ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes.

Une trentaine de pêcheurs et bûcherons tués par des jihadistes au Nigeria

Une trentaine de pêcheurs et bûcherons tués par des jihadistes au Nigeria

AFP Agence France-Presse

Des jihadistes de Boko Haram ont tué 33 pêcheurs et bûcherons lors de deux attaques distinctes dans l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré mercredi deux sources à l'AFP. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacées depuis le début de l'insurrection jihadiste menée par Boko Haram et son rival l'Etat islamique en Afrique de l'ouest (ISWAP) depuis 17 ans.

La recrudescence des attaques jihadistes ces derniers mois a conduit l'armée nigériane à renforcer sa coopération militaire avec les Etats-Unis. Les deux armées ont mené des frappes conjointes le weekend dernier et en début de semaine dans l'Etat de Borno, ce qui a permis d'éliminer 175 jihadistes, selon Abuja et Washington.

Lundi, deux attaques jihadistes ont coûté la vie à 27 pêcheurs dans le district de Mafa et à six bûcherons dans celui de Dikwa, selon une milice anti-jihadiste et un responsable syndical des pêcheurs de la région. «Les pêcheurs ont été interceptés par des combattants de Boko Haram à moto à deux kilomètres de la ville de Mafa», a déclaré Babakura Kolo, membre d'une milice anti-jihadiste qui assiste l'armée.

Accusés d'espionnage

«Les 27 pêcheurs ont tous été abattus», a-t-il précisé. Abdullahi Sani, un responsable du syndicat des pêcheurs de Maiduguri, la capitale de l'Etat située à une cinquantaine de kilomètres de Mafa, a confirmé le même bilan de 27 victimes.

Plus tôt dans la journée, six bûcherons ont été abattus par des combattants de Boko Haram alors qu'ils ramassaient du bois de chauffage dans la brousse à l'extérieur du village de Malam Maja, dans le district voisin de Dikwa, a déclaré Babakura Kolo. Ces bûcherons faisaient partie des personnes déplacées par l'insécurité liée aux activités des jihadistes et vivaient dans des camps de fortune dans la ville de Dikwa, à 90 km de Maiduguri, a précisé Kolo.

Les jihadistes s'en prennent de plus en plus aux bûcherons, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs et ferrailleurs de la région, les accusant de les espionner et de transmettre des informations à l'armée. Il y a deux semaines, des combattants de Boko Haram ont abattu 18 bûcherons qui s'étaient rendus dans la brousse à l'extérieur du village d'Abaram, dans le district de Bama (Etat de Borno), selon une milice anti-jihadiste et des habitants.

La plupart des personnes déplacées vivent dans des camps de fortune, dépendant des distributions alimentaires des organisations caritatives internationales. Mais avec l'assèchement de l'aide dû aux coupes budgétaires, les personnes déplacées sont livrées à elles-mêmes.