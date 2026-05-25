Au Niger, la police a intercepté un camion transportant 268 kg de cocaïne. La drogue, en route vers la Libye, provenait initialement du Ghana.

La police nigérienne met la main sur une livraison de 260 kg de cocaïne

La police nigérienne met la main sur une livraison de 260 kg de cocaïne

AFP Agence France-Presse

La police du Niger a annoncé lundi une saisie record de plus de 260 kg de cocaïne à Zinder, deuxième ville du pays. La marchandise était dissimulée dans un camion en provenance du Ghana.

Les saisies de cocaïne sont assez régulières au Niger, immense pays désertique dont la partie nord – en particulier la zone de la passe de Salvador près de la Libye – est un corridor réputé pour les trafics des drogues, de migrants, d'armes, de cigarettes ou de faux médicaments.

«La fouille minutieuse effectuée a permis de découvrir 233 briques de cocaïne, soigneusement dissimulées dans des compartiments aménagés sous la remorque» d'un camion à l'entrée de Zinder (centre-sud), a indiqué l'Office central nigérien de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) dans un communiqué. «Le poids total de la substance saisie est de 268,045 kg, un record au plan national», précise-t-il, ajoutant que le camion provenait du Ghana.

Un réseau organisé

«Huit individus de nationalité nigérienne ont été interpellés» et des perquisitions à leur domicile et dans des garages ont permis de découvrir des plaques d'immatriculation de véhicules de différents pays, affirme-t-il. Des recherches sont lancées au Niger, au Ghana, au Mali et au Togo pour retrouver d'autres membres de ce réseau «criminel structuré» opérant «sur plusieurs corridors de trafic en Afrique de l'Ouest», selon la même source.

Ainsi, la cargaison saisie était partie d'Accra, la capitale du Ghana, a transité par Lomé au Togo, Kandi au Bénin puis Sokoto, un État fédéré du Nigeria, avant d'entrer à Zinder par d'autres villes nigériennes dont Birni N'Konni et Maradi, détaille la police. La Libye voisine du Niger était sa «destination finale», note-t-elle.