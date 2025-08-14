DE
Six personnes interpellées
Cocaïne, fusils d'assaut et armes de poing saisis à Annemasse

La brigade des stupéfiants d'Annemasse a saisi plusieurs kilos de drogues et des armes, déstabilisant le point de deal stratégique de Prés-des-Plans. Six personnes ont été interpellées, quatre d'entre elles seront présentées aux Tribunal de Thonon-Les-Bains.
La brigade des stupéfiants d'Annemasse a saisi plusieurs kilos de drogues et des armes. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Luisa Gambaro

La police française a réalisé un joli coup de filet à Annemasse le 8 juillet dernier. Les enquêteurs ont saisi six kilos de cocaïne, six kilos de résine de cannabis, de la MDMA, de l'herbe, quatre fusils d'assaut, deux armes de poing et 8000 euros (environ 7500 francs suisses), rapporte «Le Dauphiné libéré» ce mercredi 13 août.

Les enquêteurs ont interpellé six personnes, originaires et domiciliées dans l'agglomération d'Annemasse, et ainsi déstabilisé le point de deal stratégique de Prés-des-Plans, et plus largement le réseau de narcotrafic. Créée en mars 2025, la brigade des stupéfiants d'Annemasse peut fêter une belle victoire. Quatre des six personnes interpellées seront présentées au Tribunal de Thonon-Les-Bains pour trafic de stupéfiants et détention d'armes.

