Un bateau de tourisme s'était retourné près de la Statue de la Liberté le 8 août, causant la mort d'une femme et son bébé. Il est désormais établi que son capitaine ne possédait pas les autorisations requises.

Le capitaine du bateau qui a chaviré à New York officiait illégalement

Le capitaine du bateau qui a chaviré à New York officiait illégalement

AFP Agence France-Presse

Le capitaine d'un bateau de tourisme impliqué dans un accident ayant tué une femme et son bébé, le 8 août à New York, se trouvait illégalement aux Etats-Unis et ne possédait pas les autorisations requises, ont révélé jeudi les autorités. Manuel Hernandez, 46 ans, a été placé en détention par la police de l'immigration (ICE) après qu'une enquête des garde-côtes a établi que ce ressortissant salvadorien était entré clandestinement dans le pays, selon le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS).

«Une fois qu'il aura répondu de ses crimes devant la justice, nous veillerons à ce qu'il soit rapidement expulsé de notre pays», a déclaré le ministre Markwayne Mullin, dans un communiqué. Selon une plainte pénale, le bateau était en surcharge avec 14 personnes à bord, contre 10 autorisées, et ne disposait pas de gilets de sauvetage adaptés pour les enfants.

Un femme et son bébé tués

Le document affirme également que le suspect ne possédait pas les autorisations requises pour exploiter des excursions touristiques dans le port de New York. Le bateau s'était retourné à proximité de la Statue de la Liberté, une vague l'ayant submergé alors qu'il effectuait un demi-tour. Tous les passagers ont été projetés à l'eau, selon une plainte.

Une femme de 27 ans et son bébé de cinq mois ont été repêchés inconscients avant d'être déclarés morts à l'hôpital. Les procureurs fédéraux ont inculpé Manuel Hernandez pour manquement et négligence ayant entraîné la mort.