DE
FR

Une femme et un bébé tués
Le capitaine du bateau qui a chaviré à New York officiait illégalement

Un bateau de tourisme s'était retourné près de la Statue de la Liberté le 8 août, causant la mort d'une femme et son bébé. Il est désormais établi que son capitaine ne possédait pas les autorisations requises.
Publié: 19:49 heures
Manuel Hernandez (image) ne disposait pas des autorisations requises lorsqu'il était aux commandes du bateau accidenté.
Photo: AP Photo/Larry Neumeister
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le capitaine d'un bateau de tourisme impliqué dans un accident ayant tué une femme et son bébé, le 8 août à New York, se trouvait illégalement aux Etats-Unis et ne possédait pas les autorisations requises, ont révélé jeudi les autorités. Manuel Hernandez, 46 ans, a été placé en détention par la police de l'immigration (ICE) après qu'une enquête des garde-côtes a établi que ce ressortissant salvadorien était entré clandestinement dans le pays, selon le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS).

«Une fois qu'il aura répondu de ses crimes devant la justice, nous veillerons à ce qu'il soit rapidement expulsé de notre pays», a déclaré le ministre Markwayne Mullin, dans un communiqué. Selon une plainte pénale, le bateau était en surcharge avec 14 personnes à bord, contre 10 autorisées, et ne disposait pas de gilets de sauvetage adaptés pour les enfants.

Un femme et son bébé tués

Le document affirme également que le suspect ne possédait pas les autorisations requises pour exploiter des excursions touristiques dans le port de New York. Le bateau s'était retourné à proximité de la Statue de la Liberté, une vague l'ayant submergé alors qu'il effectuait un demi-tour. Tous les passagers ont été projetés à l'eau, selon une plainte.

Une femme de 27 ans et son bébé de cinq mois ont été repêchés inconscients avant d'être déclarés morts à l'hôpital. Les procureurs fédéraux ont inculpé Manuel Hernandez pour manquement et négligence ayant entraîné la mort.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus