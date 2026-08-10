Un homme a été arrêté après la mort d'une femme et de son bébé dans le chavirement d'un bateau à moteur non loin de la statue de la Liberté à New York ce week-end, a annoncé la police.
L'embarcation a chaviré tard samedi soir, tuant une mère de 27 ans et sa fille de 5 mois, ont précisé les policiers, ajoutant que 12 personnes avaient été secourues dans l'eau.
Manuel Hernandez, 46 ans, a été arrêté par la suite pour mise en danger d'autrui.
«Le prévenu a été arrêté ce week-end et est désormais placé en détention fédérale. De plus amples informations seront communiquées prochainement», a indiqué lundi à l'AFP le parquet fédéral, sans confirmer l'identité du suspect.
Déplorant «une perte inimaginable», un restaurant italien de Manhattan, Il Punto, a précisé que les victimes, Sara Sanchez et Antonella Garcia, étaient l'épouse et la fille de l'un de ses employés.
L'établissement a lancé une collecte de fonds en ligne pour le père de famille, Andres Garcia.
«Alors qu'il tente de faire face à la perte inimaginable de Sara et de la petite Antonella, Andres doit maintenant trouver la force d'aller de l'avant et d'être présent pour leur fils de six ans, Salvador, qui a lui aussi subi une perte déchirante», peut-on lire sur la page de collecte.
Les garde-côtes n'ont pas répondu à la demande de commentaire de l'AFP.