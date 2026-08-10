Un homme a été arrêté après la mort d'une femme et de son bébé dans le chavirement d'un bateau à New York. L'embarcation a chaviré près de la statue de la Liberté, faisant deux morts et douze personnes secourues.

Deux morts dans le chavirement d'un bateau près de la Statue de la Liberté

Deux morts dans le chavirement d'un bateau près de la Statue de la Liberté

AFP Agence France-Presse

Un homme a été arrêté après la mort d'une femme et de son bébé dans le chavirement d'un bateau à moteur non loin de la statue de la Liberté à New York ce week-end, a annoncé la police.

L'embarcation a chaviré tard samedi soir, tuant une mère de 27 ans et sa fille de 5 mois, ont précisé les policiers, ajoutant que 12 personnes avaient été secourues dans l'eau.

Manuel Hernandez, 46 ans, a été arrêté par la suite pour mise en danger d'autrui.

«Le prévenu a été arrêté ce week-end et est désormais placé en détention fédérale. De plus amples informations seront communiquées prochainement», a indiqué lundi à l'AFP le parquet fédéral, sans confirmer l'identité du suspect.

Déplorant «une perte inimaginable», un restaurant italien de Manhattan, Il Punto, a précisé que les victimes, Sara Sanchez et Antonella Garcia, étaient l'épouse et la fille de l'un de ses employés.

L'établissement a lancé une collecte de fonds en ligne pour le père de famille, Andres Garcia.

«Alors qu'il tente de faire face à la perte inimaginable de Sara et de la petite Antonella, Andres doit maintenant trouver la force d'aller de l'avant et d'être présent pour leur fils de six ans, Salvador, qui a lui aussi subi une perte déchirante», peut-on lire sur la page de collecte.

Les garde-côtes n'ont pas répondu à la demande de commentaire de l'AFP.