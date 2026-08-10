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Un homme arrêté
Deux morts dans le chavirement d'un bateau près de la Statue de la Liberté

Un homme a été arrêté après la mort d'une femme et de son bébé dans le chavirement d'un bateau à New York. L'embarcation a chaviré près de la statue de la Liberté, faisant deux morts et douze personnes secourues.
Publié: 10.08.2026 à 19:30 heures
Un homme a été arrêté après la mort d'une femme et de son bébé dans le chavirement d'un bateau non loin de la statue de la Liberté.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un homme a été arrêté après la mort d'une femme et de son bébé dans le chavirement d'un bateau à moteur non loin de la statue de la Liberté à New York ce week-end, a annoncé la police.

L'embarcation a chaviré tard samedi soir, tuant une mère de 27 ans et sa fille de 5 mois, ont précisé les policiers, ajoutant que 12 personnes avaient été secourues dans l'eau.

Manuel Hernandez, 46 ans, a été arrêté par la suite pour mise en danger d'autrui.

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«Le prévenu a été arrêté ce week-end et est désormais placé en détention fédérale. De plus amples informations seront communiquées prochainement», a indiqué lundi à l'AFP le parquet fédéral, sans confirmer l'identité du suspect.

Déplorant «une perte inimaginable», un restaurant italien de Manhattan, Il Punto, a précisé que les victimes, Sara Sanchez et Antonella Garcia, étaient l'épouse et la fille de l'un de ses employés.

L'établissement a lancé une collecte de fonds en ligne pour le père de famille, Andres Garcia.

«Alors qu'il tente de faire face à la perte inimaginable de Sara et de la petite Antonella, Andres doit maintenant trouver la force d'aller de l'avant et d'être présent pour leur fils de six ans, Salvador, qui a lui aussi subi une perte déchirante», peut-on lire sur la page de collecte.

Les garde-côtes n'ont pas répondu à la demande de commentaire de l'AFP.

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