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Des pales de rotor tombent dans l'eau
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Crash d'hélicoptère à New York:Des pales de rotor tombent dans l'eau

Terrible accident en 2025
Des oies auraient causé le crash mortel d'un hélicoptère à NYC

Une collision avec des oies aurait causé le crash d'un hélicoptère à New York en avril 2025. L'accident avait tué six personnes, dont un cadre espagnol et sa famille.
Publié: il y a 31 minutes
Des secouristes pénètrent dans l'eau après le crash d'un hélicoptère dans le fleuve Hudson, à Jersey City, le 10 avril 2025.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un hélicoptère qui s'était écrasé dans le fleuve Hudson à New York en avril 2025, faisant six morts, porte des marques d'impact avec des oiseaux, a indiqué jeudi l'agence américaine de sécurité des transports (NTSB).

Un cadre espagnol de la société Siemens, son épouse, leurs trois enfants et le pilote avaient péri après une défaillance de l'appareil, qui s'était désintégré en plein vol avant de s'abîmer dans les eaux froides du fleuve.

La famille effectuait un vol touristique au-dessus de Manhattan. Selon des éléments publiés jeudi par la NTSB, des restes de plusieurs oies ont été retrouvés sur l'appareil. «Un groupe d'oies de différentes espèces a percuté le stabilisateur horizontal et les pales du rotor», précise notamment un rapport d'expert remis à l'agence en décembre 2025 et rendu public jeudi.

«Le témoignage d'une personne ayant vu une vingtaine d'oies s'envoler en direction du fleuve quelques minutes avant qu'un fort bruit ne soit entendu confirme leur présence dans le secteur peu avant le crash», ajoute le rapport.

2000 pages publiées

Des vidéos de l'accident avaient montré que le cockpit semblait s'être détaché du rotor avant la chute de l'appareil. Le NTSB a indiqué sur X avoir publié plus de 2000 pages de documents. «La cause probable de l'accident ainsi que les éventuels facteurs qui y ont contribué seront déterminés à l'issue de l'enquête», a précisé l'agence.

Environ 30 accidents d'hélicoptère se sont produits à New York depuis 1980. Selon des données de la NTSB, les hélicoptères sont nettement plus exposés aux collisions avec des oiseaux que les avions, et ces impacts sont également plus susceptibles d'entraîner des blessures parmi les membres d'équipage ou les passagers.


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