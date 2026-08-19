En Amazonie, 15 à 25 espèces d'arbres pionnières jouent un rôle clé dans la régénération des zones déboisées, selon une étude brésilienne publiée en juillet 2026. Ces arbres absorbent le carbone et favorisent la biodiversité.

Le destin de la planète repose sur une poignée d'arbres

Le destin de la planète repose sur une poignée d'arbres

ATS Agence télégraphique suisse

Quand la nature reprend ses droits dans une zone déboisée en Amazonie, cette renaissance repose sur quelques espèces d'arbres capables de pousser rapidement malgré la pauvreté des sols et le soleil de plomb, selon une étude brésilienne.

Parmi les milliers d'espèces que compte la forêt amazonienne, un petit groupe de 15 à 25 espèces d'arbres assure à lui seul une grande partie de la régénération forestière et de l'absorption de carbone, explique à l'AFP Fernando Elias, chercheur au musée Emilio Goeldi, dans l'Etat brésilien du Para (nord).

«C'est fantastique de voir à quel point la forêt est résiliente. Ces espèces donnent une nouvelle chance» à l'Amazonie après la «rupture totale» avec l'environnement causée par la déforestation, dit-il. «Quand on détruit une forêt, on ne détruit pas seulement la biodiversité. On détruit la capacité de la forêt à réguler le climat», souligne le chercheur.

S'étendant sur neuf pays, les milliards d'arbres de la plus grande forêt tropicale au monde emmagasinent d'énormes quantités de carbone, jouant un rôle essentiel pour freiner le réchauffement climatique.

Une grande quantité de feuilles

Fernando Elias a mené une étude publiée le mois dernier par la revue scientifique Global Change Biology, visant à analyser les forêts secondaires émergeant de zones déboisées dans l'Amazonie brésilienne.

Selon lui, les espèces pionnières repérées par l'étude «ont une capacité de colonisation rapide» qui permet par la suite le retour d'autres espèces ayant notamment besoin d'ombre pour pousser, comme c'est le cas dans les forêts natives. La température sous la canopée de ces espèces clés peut être jusqu'à six degrés plus fraîche, selon Fernando Elias. Elles produisent une grande quantité de feuilles qui tombent au sol, augmentent la matière organique et marquent «le début du rétablissement de la forêt».

Déboisement massif au Brésil

L'étude estime que la surface de forêt secondaire en Amazonie est aussi vaste que l'Uruguay. Les forêts secondaires font leur apparition dans des pâturages abandonnés, des exploitations agricoles ayant fait faillite, ou lorsque le propriétaire d'un terrain est légalement tenu de le restaurer. Les chercheurs ont identifié parmi les espèces pionnières le Cecropia palmata, au tronc gris pâle et aux énormes feuilles en forme de mains, ainsi que l'Inga alba, dont les longues gousses renferment une pulpe blanche sucrée et comestible.

Des espèces de palmiers comme l'imposant inaja et le babassu, apprécié depuis longtemps par les communautés rurales pour ses noix riches en huile, jouent également un rôle majeur dans la régénération. Selon les données de l'institut national de recherches spatiales (INPE), un organe public brésilien, une surface pratiquement équivalente à celle de l'Espagne a été déboisée au Brésil au cours des quatre dernières décennies.