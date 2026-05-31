Une explosion dans une zone rebelle du nord de la Birmanie a fait au moins 46 morts et 70 blessés. Des enfants figurent parmi les victimes de cette détonation accidentelle d'engins explosifs.

Au Myanmar, des dizaines de morts dans une explosion en territoire rebelle

Au Myanmar, des dizaines de morts dans une explosion en territoire rebelle

AFP Agence France-Presse

Des dizaines de personnes ont été tuées dimanche lors d'une explosion dans le nord du Myanmar, en territoire contrôlé par des rebelles, qui ont évoqué la détonation accidentelle d'engins explosifs.

Un membre des services de secours du district de Namhka, dans l'Etat Shan, où l'explosion a eu lieu, a affirmé que 46 personnes avaient été tuées, dont des enfants, et 70 blessées. Un autre secouriste a fait état de 59 morts. Tous deux ont requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.

La Birmanie est plongée dans une guerre civile depuis que l'armée a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, la junte combattant une série de guérillas pro-démocratie et de puissants groupes armés de minorités ethniques.

«De nombreux villageois» tués

L'Armée de libération nationale Ta'ang (TNLA) (Ta'ang National Liberation Army), l'un des groupes rebelles ethniques les plus puissants du pays, a indiqué qu'une explosion «accidentelle» d'explosifs stockés, destinés à être utilisés dans les mines et les carrières, s'était produite dimanche, vers midi, dans la commune de Namhkam, dans l'État de Shan.

Cette détonation a tué «de nombreux villageois», selon la guérilla qui contrôle le territoire, sans toutefois préciser le nombre de victimes. La TNLA a par ailleurs indiqué dans un communiqué que les explosifs appartenaient à son département économique et qu'une enquête pour déterminer la cause de l'explosion avait été ouverte.