AFP Agence France-Presse
Près de 900 réfugiés rohingyas du Myanmar sont morts ou ont été portés disparus dans des naufrages en mer d'Andaman ou dans le Golfe de Bengale en 2025, a annoncé vendredi le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
«En 2025, près de 900 réfugiés rohingyas ont été portés disparus ou morts en mer d'Andaman et le golfe du Bengale, ce qui en fait l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les mouvements maritimes en Asie du Sud et du Sud-Est», a déclaré Babar Baloch porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés, lors d'un point de presse à Genève.
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