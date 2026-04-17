Près de 900 réfugiés rohingyas ont péri ou disparu en mer d'Andaman et dans le golfe du Bengale en 2025, selon le HCR. C'est l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour ces traversées en Asie du Sud-Est.

Près de 900 réfugiés rohingyas morts ou disparus dans des naufrages en 2025

Près de 900 réfugiés rohingyas morts ou disparus dans des naufrages en 2025

AFP Agence France-Presse

Près de 900 réfugiés rohingyas du Myanmar sont morts ou ont été portés disparus dans des naufrages en mer d'Andaman ou dans le Golfe de Bengale en 2025, a annoncé vendredi le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

«En 2025, près de 900 réfugiés rohingyas ont été portés disparus ou morts en mer d'Andaman et le golfe du Bengale, ce qui en fait l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les mouvements maritimes en Asie du Sud et du Sud-Est», a déclaré Babar Baloch porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés, lors d'un point de presse à Genève.