DE
FR

Hausse des tensions
Le prix du pétrole bondit après les nouvelles frappes au Moyen-Orient

Les cours du pétrole flambent après les nouvelles frappes au Moyen-Orient. Pendant ce temps, la Bourse de Séoul chute lourdement, plombée par les valeurs technologiques.
Publié: 09:53 heures
|
Dernière mise à jour: 09:55 heures
Les Etats-Unis ont levé la dérogation autorisant la vente de pétrole brut iranien.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les cours du pétrole poursuivent leur rebond mercredi face au regain de tensions au Moyen-Orient, où Washington a lancé une salve de frappes contre l'Iran, tandis que la Bourse de Séoul dévissait à nouveau de 5%, toujours plombée par la tech.

Vers 8h30, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI) nord-américain grimpait de 3,2% à 72,169 dollars, après être déjà monté de 2,8% la veille. Celui du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 3,29% à 76,60 dollars, après avoir bondi de 3% mardi.

Trois navires frappés à Ormuz

L'armée américaine a annoncé le lancement d'une «série de frappes puissantes» contre Téhéran en représailles aux «attaques iraniennes». Trois navires ont été frappés en 24 heures dans le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont imputé deux de ces attaques à l'Iran.

A lire aussi
Le prix de l'essence va flamber, même dans les stations-service bon marché
Diesel et essence touchés
Les prix du carburant connaissent le calme avant la tempête
Le corps d'Ali Khamenei est arrivé à Téhéran pour ses obsèques
20 millions de personnes
Le corps d'Ali Khamenei est arrivé à Téhéran pour ses obsèques

Les médias iraniens ont fait état d'explosions mardi sur des sites proches du détroit d'Ormuz. «Les risques géopolitiques au Moyen-Orient ont ressurgi malgré le cessez-le-feu temporaire, le Brent enregistrant sa plus forte hausse depuis début juin», observe Lloyd Chan, de la banque MUFG. «Bien que les prix du pétrole restent bien inférieurs à leurs récents sommets, l'évolution de la situation au Moyen-Orient mérite une surveillance attentive», conclut-il.

Fin des dérogations sur le pétrole iranien

De fait, «les Etats-Unis ont annoncé la levée de la dérogation autorisant la vente de pétrole brut iranien, en plus de frappes aériennes d'envergure contre l'Iran, de quoi raviver les inquiétudes quant à la stabilité de l'approvisionnement en pétrole brut», complètent les experts du courtier Monex.

«On est dans une période délicate où sont étudiées des alternatives possibles au système de 'péage' ou de redevance iranien. Or, l'Iran envoie un signal clair: aucune alternative ne sera acceptée», a indiqué Andreas Krieg, expert en sécurité au King's College de Londres.

La tech fait encore plonger Séoul

Ce regain de tensions au Moyen-Orient et le rebond du pétrole contribuaient à miner davantage les Bourses asiatiques, déjà plombées ces dernières séances par les inquiétudes sur les valorisations des valeurs tech liées à l'IA. A la Bourse de Tokyo, l'indice phare Nikkei a terminé en baisse de 2,10% à 66.819,05 points, et l'indice élargi Topix de 1,37% à 4.006,43 points.

Surtout, à la Bourse de Séoul, l'indice Kospi a chuté de 5,35%. Il avait déjà lâché près de 5% mardi, miné par un plongeon des champions des puces mémoires Samsung et SK hynix, qui ont à nouveau piqué du nez mercredi. Et ce alors même que Samsung Electronics avait annoncé mardi matin une multiplication par 19 sur un an (meilleure qu'attendu) de son bénéfice d'exploitation, en raison du boom de la demande de puces liées à l'IA.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus