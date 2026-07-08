Les cours du pétrole flambent après les nouvelles frappes au Moyen-Orient. Pendant ce temps, la Bourse de Séoul chute lourdement, plombée par les valeurs technologiques.

Le prix du pétrole bondit après les nouvelles frappes au Moyen-Orient

Le prix du pétrole bondit après les nouvelles frappes au Moyen-Orient

AFP Agence France-Presse

Les cours du pétrole poursuivent leur rebond mercredi face au regain de tensions au Moyen-Orient, où Washington a lancé une salve de frappes contre l'Iran, tandis que la Bourse de Séoul dévissait à nouveau de 5%, toujours plombée par la tech.

Vers 8h30, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI) nord-américain grimpait de 3,2% à 72,169 dollars, après être déjà monté de 2,8% la veille. Celui du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 3,29% à 76,60 dollars, après avoir bondi de 3% mardi.

Trois navires frappés à Ormuz

L'armée américaine a annoncé le lancement d'une «série de frappes puissantes» contre Téhéran en représailles aux «attaques iraniennes». Trois navires ont été frappés en 24 heures dans le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont imputé deux de ces attaques à l'Iran.

Les médias iraniens ont fait état d'explosions mardi sur des sites proches du détroit d'Ormuz. «Les risques géopolitiques au Moyen-Orient ont ressurgi malgré le cessez-le-feu temporaire, le Brent enregistrant sa plus forte hausse depuis début juin», observe Lloyd Chan, de la banque MUFG. «Bien que les prix du pétrole restent bien inférieurs à leurs récents sommets, l'évolution de la situation au Moyen-Orient mérite une surveillance attentive», conclut-il.

Fin des dérogations sur le pétrole iranien

De fait, «les Etats-Unis ont annoncé la levée de la dérogation autorisant la vente de pétrole brut iranien, en plus de frappes aériennes d'envergure contre l'Iran, de quoi raviver les inquiétudes quant à la stabilité de l'approvisionnement en pétrole brut», complètent les experts du courtier Monex.

«On est dans une période délicate où sont étudiées des alternatives possibles au système de 'péage' ou de redevance iranien. Or, l'Iran envoie un signal clair: aucune alternative ne sera acceptée», a indiqué Andreas Krieg, expert en sécurité au King's College de Londres.

La tech fait encore plonger Séoul

Ce regain de tensions au Moyen-Orient et le rebond du pétrole contribuaient à miner davantage les Bourses asiatiques, déjà plombées ces dernières séances par les inquiétudes sur les valorisations des valeurs tech liées à l'IA. A la Bourse de Tokyo, l'indice phare Nikkei a terminé en baisse de 2,10% à 66.819,05 points, et l'indice élargi Topix de 1,37% à 4.006,43 points.

Surtout, à la Bourse de Séoul, l'indice Kospi a chuté de 5,35%. Il avait déjà lâché près de 5% mardi, miné par un plongeon des champions des puces mémoires Samsung et SK hynix, qui ont à nouveau piqué du nez mercredi. Et ce alors même que Samsung Electronics avait annoncé mardi matin une multiplication par 19 sur un an (meilleure qu'attendu) de son bénéfice d'exploitation, en raison du boom de la demande de puces liées à l'IA.