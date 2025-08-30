DE
FR

Mostra de Venise
Des milliers de personnes manifestent pour Gaza

Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Venise pour dénoncer les actions d'Israël à Gaza, en marge de la Mostra. Le festival de cinéma est devenu une plateforme pour exprimer le soutien à la Palestine, avec plusieurs artistes affichant leur solidarité.
Publié: il y a 33 minutes
Partager
Écouter
Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Venise pour dénoncer les actions d'Israël à Gaza, en marge de la Mostra.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une manifestation rassemblant plusieurs milliers de personnes pour dénoncer les agissements de l'armée israélienne à Gaza a démarré samedi après-midi en marge du festival de cinéma de Venise, a constaté un journaliste de l'AFP.

A lire aussi
Un ministre israélien appelle à annexer Gaza
«Entre trois et quatre mois»
Un ministre israélien appelle à annexer Gaza
L'ONU déclare la famine à Gaza, Israël dénonce un «mensonge»
Annonce officielle
L'ONU déclare la famine à Gaza, Israël dénonce un «mensonge»

Dans le cortège, réuni à l'appel d'organisations de gauche de la région vénitienne, des pancartes appelaient au boycott d'Israël et à «mettre fin au génocide», au milieu de nombreux drapeaux palestiniens.

Plusieurs artistes ont manifesté leur soutien aux Palestiniens ces derniers jours à la Mostra, comme la réalisatrice marocaine Maryam Touzani et son mari, le cinéaste Nabil Ayouche qui ont brandi une pancarte noire «Stop the genocide in Gaza» vendredi soir sur le tapis rouge.

«Une tribune triste et vide»

Jeudi, le réalisateur grec Yorgos Lanthimos a porté un pin's aux couleurs de la Palestine lors de la conférence de presse de présentation de son long-métrage «Bugonia».

A lire aussi
«Ignazio Cassis devrait être sur ce bateau pour ouvrir le blocus avec moi»
Interview
Rémy Pagani part pour Gaza
«Ignazio Cassis devrait être sur ce bateau pour ouvrir le blocus avec moi»
Gaza est au «point de rupture», selon une responsable de l'ONU sur place
«Des enfants méconnaissables»
Une cheffe de l'ONU alerte: la famine à Gaza arrive à un point de rupture

La Mostra avait démarré par l'appel d'un collectif fondé par dix cinéastes italiens indépendants, baptisé Venice4Palestine (V4P), à condamner la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Dans une lettre ouverte, ce collectif a exhorté le festival à ne pas être «une tribune triste et vide» et à «adopter une position claire et sans ambiguïté».

Un reportage sur Gaza

V4P revendique 2000 signataires à sa lettre, dont des grands noms du cinéma international comme Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore ou Ken Loach.

A lire aussi
Le rappel de 60'000 réservistes menace de faire chuter Netanyahu
Lâché par les réservistes
L'assaut militaire sur Gaza risque de faire chuter Netanyahu
Un audio choc révèle les propos glaçants d'un ex-chef israélien sur Gaza
«50'000 morts nécessaires»
Un audio choc révèle les propos glaçants sur Gaza d'un général israélien

«L'objectif de la lettre était de mettre Gaza et la Palestine au centre de l'attention publique à Venise et c'est ce qu'il s'est passé», a déclaré à l'AFP Fabiomassimo Lozzi, l'un des fondateurs du collectif.

Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, avait répondu le jour de l'ouverture du festival en affirmant que «la Biennale ne prend pas de positions politiques directes», tout en affirmant être sensible à la situation dramatique à Gaza.

La Mostra diffusera mercredi «The Voice of Hind Rajab», réalisé par la Franco-Tunisienne Kaouther Ben Hania: l'histoire d'une petite fille tuée le 29 janvier 2024 à Gaza avec plusieurs membres de sa famille, alors qu'elle tentait de fuir les bombardements israéliens.

Les enregistrements de l'appel de Hind Rajab avec les secours, utilisés dans le film, avaient ému la planète lors de leur révélation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus