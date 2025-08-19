Dernière mise à jour: il y a 10 minutes

Un enregistrement révèle les propos choquants d’Aharon Haliva, ex-chef du renseignement militaire israélien. Il y affirme que la mort de dizaines de milliers de Palestiniens à Gaza est «nécessaire» pour l’avenir, «peu importe qu'il s'agisse d'enfants».

Dans un audio révélé par le media israélien Channel 12, Aharon Haliva affirme que 50'000 morts à Gaza sont «nécessaires», «peu importe qu'il s'agisse d'enfants» (Illustration) Photo: Armée israélienne

Solène Monney Journaliste Blick

Les propos d’Aharon Haliva, ancien chef du renseignement militaire israélien, frappent par leur froideur. La chaîne israélienne Channel 12 a diffusé un enregistrement explosif, vendredi 15 août, dans lequel le général affirme: «Le fait qu’il y ait déjà 50’000 morts à Gaza est nécessaire et requis pour les générations futures.» Il ajoute que pour «chaque victime du 7 octobre, 50 Palestiniens doivent mourir» et que «peu importe maintenant qu’il s’agisse d’enfants».

La date exacte de cet enregistrement reste inconnue. On sait toutefois que le cap des 50’000 morts à Gaza a été franchi en mars, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU. Interrogé par Channel 12, Aharon Haliva a regretté la fuite de propos tenus «en cercle fermé», parlant de «fragments partiels» qui ne refléteraient pas la complexité de la situation.

Ces révélations interviennent alors qu’Israël fait face à des critiques croissantes sur sa conduite de la guerre à Gaza et ses projets d’occupation de la ville. La contestation gagne aussi l’intérieur du pays: jusqu’à 500’000 personnes ont manifesté dimanche à Tel-Aviv, selon les organisateurs, pour exiger la fin du conflit.

«Ils ont besoin d'une Nakba»

Dans l’enregistrement, Aharon Haliva va encore plus loin: «Il n’y a pas le choix. De temps en temps, ils ont besoin d’une Nakba pour ressentir le prix à payer.» La Nakba, ou «catastrophe» en arabe, désigne l’exode traumatisant de 700’000 Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés lors de la guerre israélo-arabe de 1948.

Chef du renseignement militaire au moment de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, Aharon Haliva avait démissionné en avril 2024, reconnaissant sa responsabilité. Mais dans ces enregistrements, il rejette une partie de la faute sur les dirigeants politiques et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure, accusés d’avoir sous-estimé le Hamas.

Le Hamas condamne

Le Hamas a réagi en condamnant fermement ces propos. Pour le mouvement islamiste, cet enregistrement «confirme que les crimes contre notre peuple sont des décisions de haut niveau et une politique officielle de la direction politique et sécuritaire de l’ennemi».

L’ONU et plusieurs ONG, dont deux israéliennes le mois dernier, accusent déjà Israël de commettre un génocide à Gaza. Des accusations que l'Etat hébreu rejette fermement.