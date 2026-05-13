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Mort de Matthew Perry
Un ex-producteur hollywoodien condamné à deux ans de prison

Erik Fleming, ex-producteur hollywoodien, a été condamné à deux ans de prison à Los Angeles pour son rôle dans la distribution de kétamine ayant conduit à la mort de l'acteur Matthew Perry en octobre 2023.
Publié: 22:11 heures
Erik Fleming avait plaidé coupable d'avoir agi comme intermédiaire.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Deux ans et demi après la mort de Matthew Perry, un ex-producteur hollywoodien impliqué dans la distribution de la drogue qui a tué l'acteur vedette de «Friends» a été condamné mercredi à deux ans de prison par un tribunal de Los Angeles. 

Erik Fleming, 55 ans, devra aussi se soumettre à un contrôle judiciaire pendant trois ans après sa sortie de prison. Il avait plaidé coupable d'avoir agi comme intermédiaire en achetant 50 flacons de kétamine à une trafiquante, pour les remettre à l'assistant personnel de la star, qui lui injectait la drogue. Le parquet réclamait deux ans et demi d'emprisonnement à son encontre.

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de «Friends» et suscité une pluie d'hommages à Hollywood. L'acteur âgé de 54 ans, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes et Matthew Perry était retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon l'enquête.

Il se fournissait chez la «reine de la kétamine»

M. Fleming était une connaissance de Matthew Perry, qui a eu quelques succès à Hollywood au tournant des années 2000. Il a notamment produit l'émission de téléréalité «The Surreal Life» et réalisé le film «My Brother the Pig», avec Scarlett Johansson et Eva Mendes.

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L'enquête a révélé qu'il se fournissait en drogue auprès de Jasveen Sangha, une trafiquante connue dans certains milieux comme la «reine de la kétamine». Cette jet-setteuse américano-britannique lui a vendu les flacons qui ont été fatals à Matthew Perry, et a écopé de 15 ans d'emprisonnement en avril. «Efface tous nos messages», a-t-elle ordonné à l'intermédiaire par SMS, lorsqu'elle a appris la mort de la star.

Deux médecins condamnés

Deux médecins ont également été condamnés pour avoir sciemment exploité l'addiction de l'acteur. Salvador Plasencia a écopé de 30 mois de prison en décembre, pour avoir vendu une vingtaine de flacons de kétamine à la star dans les semaines précédant sa mort. Il se fournissait auprès de Mark Chavez, un autre médecin condamné à huit mois d'assignation à résidence et 300 heures de travaux d'intérêt général.

Les flacons de kétamine coûtaient seulement une poignée de dollars, mais étaient revendus 2.000 dollars l'unité à Matthew Perry, selon l'accusation. «Je me demande combien ce crétin va payer», avait écrit M. Plasencia à M. Chavez, dans un SMS exhumé par l'enquête. Les deux praticiens ont été interdits d'exercer la médecine.

Comme tous les autres suspects dans cette affaire, l'assistant personnel de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, a également plaidé coupable et reconnu lui avoir injecté de la kétamine. Sa peine doit être prononcée le 27 mai.

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