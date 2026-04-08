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«Reine de la kétamine»
Quinze ans de prison pour la mort de l'acteur Matthew Perry

Une trafiquante reconnue coupable d’avoir fourni de la kétamine à Matthew Perry a été condamnée à 15 ans de prison en Californie, après la mort de l’acteur en octobre 2023.
Publié: il y a 55 minutes
La fournisseuse de drogue de Matthew Perry écope de 15 ans de prison.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Jasveen Sangha, une trafiquante qui fournissait de la drogue à l'acteur Matthew Perry, a été condamnée mercredi à 15 ans de réclusion par un tribunal en Californie après la mort de la vedette de la série «Friends» en octobre 2023.

Surnommée «la Reine la kétamine», l'Américano-Britannique de 42 ans était en détention depuis 2024. Elle était l'une des cinq personnes poursuivies pour le décès du comédien, qui incarnait «Chandler» dans la série culte, retrouvé inconscient dans son jacuzzi. Son décès à 54 ans, après des années à lutter contre ses addictions, avait choqué les fans du monde entier.

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