DE
FR

Profitant de son addiction à la kétamine
Un médecin lié à la mort de Matthew Perry assigné à résidence durant 8 mois

Un médecin de Los Angeles ayant fourni illégalement de la kétamine à Matthew Perry avant sa mort en 2023 a été condamné à huit mois d’assignation à résidence et 300 heures de travaux d’intérêt général. Il fait partie des cinq suspects impliqués.
Publié: il y a 43 minutes
Matthew Perry est décédé en 2023 après des décennies d'addiction à la kétamine.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un médecin de Los Angeles qui a fourni de la kétamine à l'acteur Matthew Perry, la star de la série «Friends», dans les mois qui ont précédé sa mort en 2023, a été condamné mardi à huit mois d'assignation à résidence par un tribunal californien. Mark Chavez a reconnu avoir illégalement contribué à fournir de la kétamine à l'acteur, qui incarnait Chandler dans la série culte. Il a été condamné à huit mois d'assignation à résidence ainsi qu'à 300 heures de travaux d'intérêt général.

Le docteur Chavez est un des cinq suspects impliqués dans le décès de l'acteur, selon la justice américaine. Il est celui qui a fourni la kétamine, anesthésiant légal parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, à Salvador Plasencia, le principal médecin responsable de ce drame. Ce dernier a été condamné à 30 mois de prison en décembre.

Interdits de pratiquer la médecine

«Je me demande combien ce crétin va payer», avait écrit Salvador Plasencia dans un SMS au docteur Chavez exhumé par les enquêteurs. Les flacons coûtaient environ 12 dollars aux médecins impliqués mais étaient revendus «2000 dollars» à l'acteur, d'après les autorités. Les deux docteurs ont été interdits de pratiquer la médecine.

A lire aussi
La femme qui a vendu la kétamine ayant tué Matthew Perry va plaider coupable
Décès de la star de Friends
La femme qui a vendu la kétamine ayant tué Matthew Perry va plaider coupable
Le médecin de Matthew Perry aurait exploité son addiction jusqu'à la mort
Il risque 40 ans de prison
Le médecin de Matthew Perry aurait exploité son addiction jusqu'à la mort

L'assistant personnel de la star, un intermédiaire et Jasveen Sangha, surnommée «la reine de la kétamine», qui a vendu le flacon mortel à Matthew Perry sont également poursuivis. La mort du comédien, retrouvé inconscient dans son jacuzzi après avoir consommé de la kétamine en octobre 2023, avait choqué ses fans et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.

Dans ses mémoires publiés en 2022, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars. Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue, dont une intervention au niveau du côlon en 2018, allant jusqu'à affirmer: «Je devrais être mort.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus