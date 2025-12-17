Un médecin de Los Angeles ayant fourni illégalement de la kétamine à Matthew Perry avant sa mort en 2023 a été condamné à huit mois d’assignation à résidence et 300 heures de travaux d’intérêt général. Il fait partie des cinq suspects impliqués.

Un médecin lié à la mort de Matthew Perry assigné à résidence durant 8 mois

Profitant de son addiction à la kétamine

ATS Agence télégraphique suisse

Un médecin de Los Angeles qui a fourni de la kétamine à l'acteur Matthew Perry, la star de la série «Friends», dans les mois qui ont précédé sa mort en 2023, a été condamné mardi à huit mois d'assignation à résidence par un tribunal californien. Mark Chavez a reconnu avoir illégalement contribué à fournir de la kétamine à l'acteur, qui incarnait Chandler dans la série culte. Il a été condamné à huit mois d'assignation à résidence ainsi qu'à 300 heures de travaux d'intérêt général.

Le docteur Chavez est un des cinq suspects impliqués dans le décès de l'acteur, selon la justice américaine. Il est celui qui a fourni la kétamine, anesthésiant légal parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, à Salvador Plasencia, le principal médecin responsable de ce drame. Ce dernier a été condamné à 30 mois de prison en décembre.

Interdits de pratiquer la médecine

«Je me demande combien ce crétin va payer», avait écrit Salvador Plasencia dans un SMS au docteur Chavez exhumé par les enquêteurs. Les flacons coûtaient environ 12 dollars aux médecins impliqués mais étaient revendus «2000 dollars» à l'acteur, d'après les autorités. Les deux docteurs ont été interdits de pratiquer la médecine.

L'assistant personnel de la star, un intermédiaire et Jasveen Sangha, surnommée «la reine de la kétamine», qui a vendu le flacon mortel à Matthew Perry sont également poursuivis. La mort du comédien, retrouvé inconscient dans son jacuzzi après avoir consommé de la kétamine en octobre 2023, avait choqué ses fans et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.

Dans ses mémoires publiés en 2022, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars. Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue, dont une intervention au niveau du côlon en 2018, allant jusqu'à affirmer: «Je devrais être mort.»