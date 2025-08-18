DE
FR

Décès de la star de Friends
La femme qui a vendu la kétamine ayant tué Matthew Perry va plaider coupable

Une femme surnommée la «reine de la kétamine» va plaider coupable dans l'affaire du décès de Matthew Perry. Jasveen Sangha, 42 ans, est accusée d'avoir vendu la drogue qui a causé la mort de l'acteur de «Friends».
Publié: il y a 14 minutes
Partager
Écouter
La star de Friends est décédée d'une overdose.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La femme qui a vendu la kétamine ayant tué la star de la série «Friends», Matthew Perry, va prochainement plaider coupable, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.

A lire aussi
Le médecin de Matthew Perry aurait exploité son addiction jusqu'à la mort
Il risque 40 ans de prison
Le médecin de Matthew Perry aurait exploité son addiction jusqu'à la mort
Le principal médecin de Matthew Perry va plaider coupable
Distribution de kétamine
Le principal médecin de Matthew Perry va plaider coupable

Connue dans certains milieux hollywoodiens comme la «reine de la kétamine», Jasveen Sangha, 42 ans, «devrait officiellement plaider coupable dans les semaines à venir», a fait savoir le parquet fédéral de Californie dans un communiqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus