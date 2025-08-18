La star de Friends est décédée d'une overdose.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse
La femme qui a vendu la kétamine ayant tué la star de la série «Friends», Matthew Perry, va prochainement plaider coupable, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.
A lire aussi
Connue dans certains milieux hollywoodiens comme la «reine de la kétamine», Jasveen Sangha, 42 ans, «devrait officiellement plaider coupable dans les semaines à venir», a fait savoir le parquet fédéral de Californie dans un communiqué.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole