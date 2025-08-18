Publié: il y a 14 minutes

Une femme surnommée la «reine de la kétamine» va plaider coupable dans l'affaire du décès de Matthew Perry. Jasveen Sangha, 42 ans, est accusée d'avoir vendu la drogue qui a causé la mort de l'acteur de «Friends».

La femme qui a vendu la kétamine ayant tué Matthew Perry va plaider coupable

Décès de la star de Friends

La star de Friends est décédée d'une overdose. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La femme qui a vendu la kétamine ayant tué la star de la série «Friends», Matthew Perry, va prochainement plaider coupable, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.

Connue dans certains milieux hollywoodiens comme la «reine de la kétamine», Jasveen Sangha, 42 ans, «devrait officiellement plaider coupable dans les semaines à venir», a fait savoir le parquet fédéral de Californie dans un communiqué.