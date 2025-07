1/2 Le médecin soupçonné d'avoir exploité l'addiction à la kétamine de Matthew Perry, a plaidé coupable Photo: IMAGO/Aton Chile

AFP Agence France-Presse

Le médecin soupçonné d'avoir exploité l'addiction à la kétamine de Matthew Perry, la star de la série «Friends», avant sa mort par overdose en 2023, a formellement plaidé coupable mercredi devant un tribunal de Los Angeles.

Principal médecin poursuivi dans cette affaire, Salvador Plasencia, est visé par quatre chefs d'accusation de distribution de kétamine, pour lesquels il plaide coupable. Il risque jusqu'à 40 ans d'emprisonnement. Le prononcé de sa peine a été fixé au 3 décembre.

Le Dr Salvador Plasencia quitte le tribunal fédéral le mercredi 23 juillet 2025 à Los Angeles Photo: keystone-sda.ch

Un second médecin de Los Angeles, Mark Chavez, a déjà reconnu avoir illégalement contribué à fournir de la kétamine à l'acteur et risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de «Friends» et suscité une pluie d'hommages à Hollywood. L'acteur avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, et il est retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon le parquet fédéral.

«Je me demande combien ce crétin va payer»

Une rechute qui l'a poussé dans les griffes de médecins «sans scrupules», d'après les autorités. Le docteur Salvador Plasencia est soupçonné d'avoir joué un rôle central dans cette affaire, même s'il n'a pas fourni la kétamine qui a tué l'acteur. Selon l'enquête, c'est lui qui aurait organisé «l'exploitation» du comédien malade.

«Je me demande combien ce crétin va payer», avait-il écrit en septembre 2023, dans un SMS exhumé par les enquêteurs. Le parquet avait annoncé mi-juin que M. Plasencia allait plaider coupable. Il avait alors publié des documents judiciaires montrant que le médecin se fournissait auprès du docteur Chavez, et se déplaçait lui-même au domicile de Matthew Perry pour lui injecter de la kétamine, ou la fournir à l'assistant de la star.

Au total, Salvador Plasencia «a distribué vingt flacons» de kétamine à l'acteur sur une quinzaine de jours à l'automne 2023, selon le parquet. Les autorités ont précédemment expliqué que les flacons de kétamine coûtaient environ 12 dollars aux médecins impliqués, mais étaient revendus «2000 dollars» à l'acteur. Le Salvador Plasencia est «profondément repentant» et «a l'intention de renoncer volontairement à son droit d'exercer la médecine», a fait savoir mercredi son avocate, Karen Goldstein, dans un communiqué.

«Il espère que son cas servira d'avertissement aux autres professionnels de santé et conduira à une surveillance plus stricte et à des protocoles clairs pour l'industrie de la kétamine à domicile, en pleine expansion, afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir», a-t-elle ajouté.

Au total, cinq suspects sont poursuivis pour leur implication dans la mort de M. Perry. L'autre accusée au centre du dossier est Jasveen Sangha, une dealeuse connue à Hollywood comme la «reine de la kétamine».

Cette Américano-Britannique de 41 ans a vendu le flacon de kétamine qui a tué l'acteur, et risque la prison à perpétuité. Elle plaide non-coupable. L'assistant personnel de Matthew Perry et un intermédiaire ont eux accepté de plaider coupable.