DE
FR

D'épineuses questions éthiques
L'UE invitera des talibans à Bruxelles pour parler migration

La Commission européenne prévoit d'inviter des représentants talibans à Bruxelles pour discuter du renvoi de migrants vers l'Afghanistan. Cette rencontre, coordonnée avec la Suède, soulève des questions éthiques et pratiques dans un contexte de crise humanitaire.
Publié: 08:42 heures
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles le 6 mai 2026.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Commission européenne a annoncé lundi à l'AFP son intention d'inviter prochainement des responsables talibans à Bruxelles pour des discussions portant sur le renvoi de migrants vers l'Afghanistan. De sources proches du dossier, une lettre va être envoyée de façon «imminente» à Kaboul afin de fixer une date pour un rendez-vous dans la capitale belge. Cette visite, coordonnée avec la Suède, fait suite à deux déplacements de responsables européens en Afghanistan, portant sur le même sujet. L'idée est désormais de «poursuivre ces discussions» au «niveau technique», à Bruxelles, a expliqué un porte-parole de l'exécutif européen. Aucune date précise n'a encore été évoquée pour leur venue.

A lire aussi
«Il faut faire comprendre aux Afghans qu'ils n'ont pas d'avenir en Suisse»
Beat Jans s'est-il trompé?
«Il faut faire comprendre aux Afghans qu'ils n'ont pas d'avenir en Suisse»
Quatre talibans logés et nourris dans un hôtel genevois… aux frais de la Suisse
Une note à 12'000 francs
Des talibans nourris et logés dans un hôtel genevois aux frais de la Suisse

Portés par une volonté commune de durcir leurs politiques migratoires, une vingtaine de pays de l'UE cherchent des voies pour renvoyer des migrants, et particulièrement ceux condamnés par la justice, vers l'Afghanistan. Dans une missive en octobre, plusieurs d'entre eux ont réclamé à Bruxelles «des solutions diplomatiques et pratiques» pour avancer sur ce dossier. «C'est dans ce contexte» qu'une visite a eu lieu à Kaboul, en janvier 2026, explique un porte-parole de la Commission. Et que l'UE et la Suède préparent «un rendez-vous de suivi», à Bruxelles. Ces visites posent toutefois une avalanche de questions pratiques, et éthiques. D'abord parce qu'elles impliquent de dialoguer avec les responsables talibans, au pouvoir depuis 2021, mais que l'Union européenne ne reconnaît pas officiellement.

Pour entrer en Belgique, pays hôte des institutions européennes, ces responsables talibans devraient se voir accorder des exemptions, ce que les autorités belges seraient, en théorie, prêtes à faire. Ensuite, parce que l'Afghanistan est déjà confronté à une grave crise humanitaire. Depuis 2023, plus de 5 millions d'Afghans sont rentrés d'Iran et du Pakistan, le plus souvent de manière forcée. Selon les organisations internationales, la majorité d'entre eux vit dans une grande précarité, sans logement durable ni emploi.

L'Allemagne pionnière en la matière

En 2025, les Afghans étaient encore – de loin – la nationalité la plus représentée parmi les demandes d'asile dans l'UE. Mais après avoir accompagné des centaines de milliers d'entre eux durant la guerre qui a déchiré leur pays pendant des décennies, le Vieux Continent met désormais un frein à l'accueil. Et commence à parler de comment les renvoyer.

Pionnière en la matière, l'Allemagne a déjà brisé ce tabou en procédant, depuis 2024, à l'expulsion groupée d'une centaine d'Afghans, qui avaient tous été condamnés par la justice, via des vols charters facilités par le Qatar. Plusieurs attaques perpétrées par des Afghans, dont une à la voiture-bélier en 2025 ont eu un retentissement médiatique très fort dans le pays. L'Autriche lui a depuis emboîté le pas. Et a reçu mi-septembre une délégation de représentants talibans, à Vienne. Nombre d'autres Etats membres de l'UE, dont la Belgique ou la Suède, cherchent désormais à suivre ces exemples, vivement plébiscités par les partisans d'une ligne migratoire plus ferme. Ces efforts sont vivement critiqués par la gauche et les ONG.

«Renvoyer des Afghans dans un pays où près de la moitié de la population ne parvient pas à se nourrir n'est pas une politique migratoire, c'est une décision qui pourrait coûter des vies», a alerté Lisa Owen du International Rescue Committee. D'autres associations de protection de migrants craignent que ce déplacement à Bruxelles permette aux responsables talibans d'identifier certaines personnes qu'ils veulent renvoyer en Afghanistan, au risque de mettre leurs droits fondamentaux en péril.

Plusieurs sources diplomatiques sollicitées par l'AFP rétorquent que cette visite sert avant toute chose à régler des détails d'ordre pratique: comment, par exemple, délivrer des passeports à des personnes dont les ambassades en Europe ne sont pas reconnues par les autorités talibanes? Lors de leurs déplacements en Afghanistan, les Européens se sont ainsi renseignés sur la capacité d'accueil de l'aéroport de Kaboul, ou d'autres détails techniques, selon des sources proches des discussions.



Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus