La Corée du Nord renforce ses infrastructures face à de fortes pluies prévues cette semaine. Des aciéries et mines clés ont érigé digues et protections contre les inondations, annoncent les médias officiels.

La Corée du Nord se prépare à des inondations

La Corée du Nord se prépare à des inondations

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a pris des mesures dans des installations industrielles clés en prévision de fortes pluies et d'inondations, ont rapporté les médias d'État jeudi, alors que les deux côtés de la péninsule coréenne se préparent à un intense épisode de mousson.

Une alerte aux fortes pluies a été lancée, prévoyant entre 100 et 150 millimètres de précipitations entre jeudi soir et vendredi matin dans plusieurs provinces méridionales, a déclaré la télévision d'État, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

L'Agence centrale de presse coréenne (KCNA), organe officiel de la Corée du Nord, a indiqué que les autorités avaient intensifié leurs efforts de prévention ces dernières semaines.

Ainsi, le complexe sidérurgique Kim Chaek, considéré comme la plus grande aciérie de Corée du Nord, a achevé des travaux de dragage de rivière, construit des murs de soutènement et renforcé des digues dans les zones sujettes aux inondations, a indiqué la KCNA.

Le Corée du Sud déjà sous la mousson

Le complexe minier de Musan, situé dans le nord du pays, a également effectué des travaux de dragage et de prévention des glissements de terrain, tout en réorganisant les installations minières afin d'éviter que le minerai de fer soit emporté par les eaux.

Des averses de mousson ont déjà frappé la Corée du Sud, où des alertes étaient en vigueur jeudi pour certaines parties de la région métropolitaine de Séoul, les zones montagneuses de la province de Gangwon et des secteurs de la province du Gyeongsang du Nord.

Dans la province centrale du Chungcheong du Nord, des pluies torrentielles ont endommagé des écoles et d'autres bâtiments, et les cours ont été suspendus dans certaines zones.

Selon les scientifiques, le changement climatique d'origine humaine augmente l'intensité, la durée et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. A cela s'ajoute le retour cette année d'El Niño, qui peut entraîner chaleur, sécheresse et fortes pluies dans certaines régions d'Asie.



