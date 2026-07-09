800 serpents s'échappent d'une ferme inondée en Chine

Après des pluies torrentielles au Guangxi, un zoo a vu s'échapper zèbres, autruches, serpents et autres animaux. Les autorités avertissent: certains d'entre eux pourraient être dangereux.

AFP Agence France-Presse

Au moins une centaine d'animaux, dont des alpagas, cochons nains, zèbres et autruches se sont échappés d'un zoo dans le sud de la Chine, leurs enclos ayant été endommagés par les violentes inondations qui frappent la région.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Des précipitations diluviennes liées au typhon Maysak ont provoqué ces derniers jours d'importantes inondations dans la région du Guangxi, faisant au moins 39 morts et entraînant l'évacuation de 130'000 personnes.

Mais la catastrophe a également touché le parc zoologique de Guigang, qui a demandé mercredi l'aide du public pour retrouver certains de ses pensionnaires évadés, expliquant que certains enclos avaient été endommagés par «des pluies torrentielles continues».

«Potentiellement agressifs»

La liste des animaux manquants rappelle la faune de l'arche de Noé: deux zèbres, un zébu, deux ânes, deux autruches, deux émeus, cinq mouflons, trois alpagas, mais aussi deux ratons laveurs d'Amérique du Nord, neuf cochons nains, près d'une dizaine d'aras, 30 paons...

Outre cet inventaire à la Prévert, le communiqué publié par le bureau local de la Culture, des Sports et du Tourisme précise que certains animaux en fuite «peuvent être effrayés et potentiellement agressifs». «N'essayez pas de les capturer, de les approcher ou de les provoquer, car cela pourrait être dangereux», met d'ailleurs en garde le zoo.

Parallèlement, des vidéos très diffusées cette semaine sur les réseaux sociaux ont montré des villageois avançant l'eau jusqu'aux genoux pour tenter d'attraper des serpents glissant à la surface, à mains nues ou à l'aide de filets, à Hengzhou, une autre ville inondée du Guangxi.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Environ 800 à 900 serpents se sont échappés lundi matin après qu'une ferme d'élevage a été emportée par les eaux, avait déclaré Wu Zhi, chef d'un comité villageois local cité par le média officiel Red Star News. La ville «a immédiatement renforcé ses réserves de ressources médicales et procédé en urgence à l'augmentation de ses stocks d'antivenin» à l'hôpital local, a rapporté la télévision publique CCTV.



