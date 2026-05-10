C’est un retour en arrière brutal pour la protection des données. Meta a décidé d'abandonner le chiffrement de bout en bout sur Instagram. Depuis ce vendredi, le géant californien peut techniquement accéder à l'ensemble de vos conversations privées.

Qu'est-ce que cela signifie pour vos messages directs?

Qu'est-ce que cela signifie pour vos messages directs?

Instagram supprime le chiffrement de bout en bout

Marian Nadler

La protection de la vie privée sur Instagram touche à sa fin. La BBC rapporte que la maison mère Meta tire un trait sur le chiffrement de bout en bout (E2EE), une technologie que le groupe présentait pourtant jusqu’ici comme la norme suprême en matière de sécurité.

Le chiffrement de bout en bout garantit que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu des échanges. Si cette sécurité est un pilier pour les défenseurs de la sphère privée, elle est vivement contestée par certains militants. Ces derniers estiment qu'elle protège la diffusion de contenus extrémistes ou illégaux en empêchant toute intervention judiciaire. Cette décision devrait donc être saluée par les organisations de protection de l'enfance, mais elle provoque déjà une levée de boucliers chez les spécialistes de la protection des données.

Instagram peut désormais voir vos messages

Concrètement, ce changement signifie qu'Instagram dispose désormais d'un accès technique à tout le contenu de vos messages directs, qu'il s'agisse de textes, d'images, de vidéos ou de messages vocaux. Après sept ans de protection renforcée, le réseau social repasse au «chiffrement standard».

Ce système, déjà utilisé par des services comme Gmail, permet au fournisseur d'accès ou à la plateforme d'accéder aux données privées en cas de besoin, par exemple sur requête des autorités.

Une mise à jour passée sous silence

Meta n’a pas crié la nouvelle sur les toits. Le groupe a discrètement mis à jour ses conditions d'utilisation en mars dernier pour préparer le terrain. Le verdict est désormais officiel: «Le chiffrement de bout en bout des messages sur Instagram ne sera plus pris en charge après le 8 mai 2026», peut-on lire dans les nouveaux règlements. Pour les millions d'utilisateurs de la plateforme, la discrétion totale appartient désormais au passé.