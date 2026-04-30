DE
FR

Investissements massifs
L'action Meta chute de 10% entraînant une perte de 150 milliards

Meta, maison mère de Facebook et Instagram, a vu son action chuter de 10% jeudi à New York. En cause: des projets d'investissements massifs, entraînant une perte de 150 milliards de dollars en Bourse.
Publié: 16:48 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
Mark Zuckerberg au Sénat à Washington, le 31 janvier 2024.
Photo: IMAGO/SOPA Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'action de Meta (Facebook, Instagram) chute jeudi à la Bourse de New York, après que le groupe américain a indiqué vouloir accélérer cette année ses dépenses d'investissement, déjà astronomiques.

A lire aussi
Le géant Meta va licencier 8000 personnes et couper 6000 postes
Investissements dans l'IA
Le géant Meta va licencier 8000 personnes et couper 6000 postes
L'UE accuse Meta de mettre en danger les moins de 13 ans
Facebook et Instagram
L'UE accuse Meta de mettre en danger les moins de 13 ans

Vers 13H35 GMT, le titre Meta chutait de 10,01%, à 602,13 dollars, soit une perte d'environ 150 milliards de dollars de valorisation boursière.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus