Meta, maison mère de Facebook et Instagram, a vu son action chuter de 10% jeudi à New York. En cause: des projets d'investissements massifs, entraînant une perte de 150 milliards de dollars en Bourse.

L'action Meta chute de 10% entraînant une perte de 150 milliards

L'action Meta chute de 10% entraînant une perte de 150 milliards

AFP Agence France-Presse

L'action de Meta (Facebook, Instagram) chute jeudi à la Bourse de New York, après que le groupe américain a indiqué vouloir accélérer cette année ses dépenses d'investissement, déjà astronomiques.

Vers 13H35 GMT, le titre Meta chutait de 10,01%, à 602,13 dollars, soit une perte d'environ 150 milliards de dollars de valorisation boursière.



