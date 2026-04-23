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Investissements dans l'IA
Le géant Meta va licencier 8000 personnes et couper 6000 postes

Meta licenciera 8000 employés, soit 10% de ses effectifs, et supprimera 6000 postes vacants. Cette mesure, annoncée le 23 avril, vise à compenser ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle.
Publié: il y a 36 minutes
Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, le 25 septembre 2024, à Menlo Park, en Californie.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Meta a annoncé jeudi en interne le licenciement de 8.000 personnes, soit environ 10% de ses effectifs, ainsi que la suppression de 6.000 postes actuellement non pourvus, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Dans un mémo, la responsable des ressources humaines, Janelle Gale, a justifié cette décision par la volonté de «gérer l'entreprise plus efficacement et de compenser les investissements» du groupe, engagé dans une course effrénée à l'intelligence artificielle (IA).

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Meta comptait 78.865 employés fin décembre, selon des documents transmis au régulateur américain des marchés, la SEC. Fin 2022, la maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram avait lancé un premier plan social portant sur 11'000 postes, avant un second, en mars 2023, incluant 10.000 personnes supplémentaires.

Entre fin 2023 et fin 2025, les effectifs de Meta ont cru de plus de 11.000 salariés, en net. Même si l'IA n'a pas été mis en avant pour contextualiser la contraction annoncée jeudi, fin janvier, le PDG Mark Zuckerberg avait fait un lien direct entre cette technologie et des économies de coûts.

Des sommes colossales

«Des projets qui auparavant auraient nécessité de grosses équipes sont maintenant menés à bien par une seule personne de grand talent», avait-il affirmé. En conséquence, «nous parions sur les contributions individuelles et réduisons la taille des équipes». Dans le même temps, Meta dépense des sommes colossales dans le développement et l'utilisation de l'IA.

L'entreprise de Menlo Park (Californie) prévoit ainsi d'investir entre 115 et 135 milliards de dollars en 2026, en grande partie pour s'assurer de capacités suffisantes pour l'IA, des puces aux centres de données. Fin février, Meta a fait état d'un accord avec l'américain AMD portant sur l'achat de millions de puces, pour au moins 60 milliards de dollars. Quelques minutes après la diffusion de la nouvelle, l'action Meta abandonnait près de 3% à la Bourse de New York.

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