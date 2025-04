L'étau de Meta se resserre sur nos données personnelles. Dès le 14 avril, l'entreprise se réserve le droit d'utiliser nos publications sur Facebook et Instagram pour entraîner son intelligence artificielle. Voici comment vous défendre face au géant des réseaux sociaux.

Meta a annoncé vouloir utiliser les contenus publics de ses utilisateurs pour entraîner ses modèles d'IA. (Image d'illustration)

Luisa Gambaro Journaliste

Vous connaissez l'adage qui dit: «si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit»? C'est précisément ce qui est en train de nous arriver avec les dernières ambitions de Meta. Le lundi 14 avril, la maison mère de Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp a annoncé vouloir utiliser tous les contenus publics de ses utilisateurs pour entraîner ses modèles d'Intelligence Artificielle (IA) générative. Mais un formulaire promet d'empêcher cet accès supplémentaire.

Ne vous y trompez pas: vos données personnelles comme votre âge, votre genre, votre orientation sexuelle ou votre bord politique sont déjà connues de Meta. L'entreprise s'en sert pour vous proposer des contenus (surtout des publicités) les plus adaptés possibles à vos goûts et vous rendre accros à ses plateformes.

C'est le contrat tacite que nous passons tous en créant un profil Facebook ou Instagram: la gratuité en échange de nos données, officiellement pour perfectionner le fonctionnement des plateformes, officieusement pour faire du chiffre. Seulement, avec son annonce du 14 avril, Meta a franchi un nouveau cap que nous aurions tort de sous-estimer.

Quelles données sont visées?

Concrètement, Meta veut utiliser vos publications, vos commentaires, vos photos et leur légende, ainsi que les requêtes envoyées à Meta AI, son robot conversationnel disponible depuis fin mars. Les comptes des utilisateurs mineurs ne devraient pas être impactés, ni vos messages privés «avec vos amis et votre famille», a assuré Meta. En gros, tout sauf Whatsapp.

Cette annonce a été très critiquée. D'une part pour son non-respect de la vie privée des utilisateurs, et d'autre part pour sa tournure un peu piégeuse. En effet, Meta considère que ses utilisateurs donnent leur consentement par défaut pour disposer de leurs données. Par conséquent, au lieu de vous demander si vous acceptez ce changement, l'entreprise vous demande plutôt si vous le refusez – ça s'appelle l'opt-out. Cette pirouette juridique permet de piéger les utilisateurs les plus insouciants.

Face au hold-up de nos données personnelles, il serait facile de se sentir démuni et se laisser faire par découragement. Seulement voilà: il existe une solution pour passer sous les radars de Meta (avec l'accord de Meta). Petit tutoriel...

Comment vous défendre

Meta a mis en ligne un formulaire pour celles et ceux qui souhaitent s'opposer à l'exploitation de leurs données. Vous devriez avoir reçu ou recevoir dans les prochains jours ce formulaire dans votre boîte mail, ou alors sous forme de notification via vos applications. Une fois reçu, vous aurez jusqu'au 27 mai pour remplir ce formulaire et l'envoyer à Meta, en suivant ces quelques étapes. Promis, l'opération ne vous prendra que quelques minutes.

Ouvrez votre application Facebook, Instagram ou Threads (ici, prenons Instagram pour l'exemple).

Rendez-vous sur votre profil et cliquez sur le bouton en haut à droite (les trois barres horizontales).

Faites dérouler le menu vers le bas jusqu’à trouver le Centre de confidentialité.

Vous y trouvez un long message encadré, il vous suffit de repérer le mot «opposer», en gras et en bleu dans le texte et de cliquer dessus.

L'app vous redirige vers une nouvelle page, vous expliquant pourquoi Meta veut collecter vos données. Faites dérouler le texte vers le bas et renseignez l'adresse e-mail associée à votre compte Meta. Juste en dessous, vous trouvez un espace de texte pour justifier votre refus, écrivez ce que vous voulez, même rien du tout, ce n'est pas obligatoire.

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur «Envoyer».

Après ces quelques étapes, vous devriez tout de suite recevoir dans votre boîte mail un courriel de confirmation de la part de Meta, validant votre refus. En engageant sa parole, Meta devrait jouer cartes sur table avec ses utilisateurs et respecter leur décision: vos données devraient ainsi être protégées de son IA.