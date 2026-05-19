Des rongeurs capturés après l'alerte à l’hantavirus

Des scientifiques argentins ont capturé 70 rongeurs en Terre de Feu pour vérifier leur rôle potentiel dans la propagation de l’hantavirus. La mission fait suite à un foyer mortel détecté sur le navire Hondius en mai.

AFP Agence France-Presse

Des scientifiques argentins ont commencé mardi en Terre de Feu à récupérer de premiers rongeurs capturés pour vérifier, ou écarter, l'hypothèse d'animaux vecteurs d'hantavirus dans la zone d'Ushuaïa. C'est la région d'où était parti le navire Hondius, théâtre d'un foyer d'infection.

En matinée, des biologistes locaux et de l'Institut Malbran arrivés de Buenos Aires ont relevé des dizaines de pièges qu'ils avaient posés la veille au soir dans diverses zones boisées autour de la ville touristique d'Ushuaïa, dont le Parc national de la Terre de Feu, dans l'extrême sud de l'Argentine.

Portant gants et masques, les experts ont placé les cages dans de grands sacs pour emporter les rongeurs aux fins d'analyses. Aucun d'entre eux n'a communiqué auprès des journalistes présents sur les captures. «Le piégeage a très bien fonctionné. Ils ont capturé ce qu'ils espéraient», autour de 70 spécimens, a dit un responsable sanitaire local à l'AFP.

Près de 150 pièges

L'animal ciblé est un rat à longue queue, un rongeur sylvestre aux activités nocturnes. Jusqu'à 150 pièges, de petites cages rectangulaires en métal, doivent être placés le soir puis relevés le matin, tout au long de la semaine, dans l'espoir de capturer suffisamment de rongeurs pour un test représentatif.

Des échantillons de sang et de tissus seront ensuite prélevés puis envoyés pour analyse au Malbran, l'institut argentin de référence en infectiologie et en épidémiologie. Les résultats devraient être connus sous quatre semaines.

La mission a été mandatée à la suite de la découverte du foyer d'infection à bord du Hondius (trois passagers sont morts) qui a déclenché début mai une alarme mondiale. Le «patient zéro», un Néerlandais, avait séjourné 48 heures à Ushuaïa avant d'embarquer.