Le navire MV Hondius, attendu lundi aux Pays-Bas, a évacué plus de 120 personnes après une alerte à l’hantavirus. Selon l’OMS, aucun symptôme n’a été détecté parmi les 30 membres d’équipage restants.

Le navire MV Hondius est attendu lundi aux Pays-Bas

Le navire MV Hondius est attendu lundi aux Pays-Bas

ATS Agence télégraphique suisse

Le navire MV Hondius est désormais attendu lundi aux Pays-Bas, selon le directeur général de l'OMS. Vendredi à Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus a relevé que l'opération d'évacuation de plus de 120 personnes était terminée.

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit à la presse qu'"aucun symptôme» d'hantavirus n'est observé à bord où se trouvent près d'une trentaine de membres d'équipage. Il parle toujours régulièrement au capitaine.

En revanche, plus de 120 personnes ont été évacuées vers leur pays ou sont en quarantaine dans un Etat tiers en attendant de pouvoir poursuivre leur voyage. Au total, 10 cas, dont 8 confirmés, ont été identifiés. Trois personnes sont décédées, aucune depuis deux semaines.

Identifier les manquements

L'OMS oeuvre avec plus de 20 pays pour mieux comprendre «l'histoire naturelle» de ce virus, a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une discussion a eu lieu vendredi pour identifier les manquements, améliorer la collaboration et établir les chantiers urgents pour trouver des vaccins ou d'autres technologies contre la souche Andes du virus, a-t-il ajouté.