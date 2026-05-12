Après un foyer d'hantavirus sur le MV Hondius, sept cas confirmés et un probable ont été recensés chez des ressortissants de six pays. Trois décès ont pour l'heure été signalés. Voici la liste des pays concernés.

AFP Agence France-Presse

Voici un récapitulatif des pays ayant signalé des cas de ressortissants infectés par l'hantavirus, après la détection d'un foyer sur le navire de croisière MV Hondius. Pour l'heure, sept patients de six nationalités différentes sont classés en cas confirmés et un cas probable a été signalé, selon un comptage de l'AFP à partir de données officielles.

Trois autres sont décédés: deux d'entre eux avaient été déclarés positifs, le troisième étant un cas probable, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Suisse

Un Suisse a débarqué du Hondius à Sainte-Hélène le 22 avril et s'est envolé pour la Suisse le 27 avril via l'Afrique du Sud et le Qatar. Il a commencé à présenter des symptômes le 1er mai, après son arrivée en Suisse. Il a été traité à l'isolement et s'est révélé positif au virus.

Pays-Bas

Un couple de Néerlandais qui avait voyagé en Amérique du Sud avant d'embarquer à Ushuaïa, en Argentine, le 1er avril, a été le premier à mourir. Le mari, âgé de 70 ans, a présenté des symptômes le 6 avril et est décédé le 11 avril. Son corps a été débarqué du navire lors de son escale du 22 au 24 avril à Sainte-Hélène, une île de l'Atlantique Sud.

Aucun test de dépistage de l'hantavirus n'ayant été effectué, il est considéré comme un «cas probable», selon l'OMS. Son épouse, âgée de 69 ans, a également quitté le navire à Sainte-Hélène, se sentant mal. Son état de santé s'est détérioré lors d'un vol vers Johannesburg le 25 avril et elle est décédée à l'hôpital le lendemain. Sa contamination à l'hantavirus a été confirmée le 4 mai.

Le troisième cas néerlandais concerne le médecin du navire, qui a signalé des symptômes le 30 avril. Un test a révélé qu'il était positif à la souche Andes du virus le 6 mai. Il a été évacué vers les Pays-Bas le jour même, après une escale au Cap-Vert. Il a été isolé et son état est stable.

Royaume-Uni

Deux ressortissants britanniques ont été confirmés infectés et un troisième est considéré comme un cas probable. Le premier Britannique est tombé malade le 24 avril et a été évacué trois jours plus tard de l'île de l'Ascension, dans l'Atlantique, vers l'Afrique du Sud, où il a été placé en soins intensifs. La présence de l'hantavirus dans son cas a été confirmée le 2 mai.

Le deuxième Britannique, travaillant à bord du navire, a signalé des symptômes le 27 avril et a été testé positif le 6 mai. Il a été évacué vers les Pays-Bas le 7 mai depuis le Cap-Vert. Son état est stable. Un troisième Britannique a quitté le Hondius le 14 avril dans l'archipel de Tristan da Cunha, dans l'Atlantique Sud, et y a été soigné en isolement. Il a signalé des symptômes le 28 avril. L'OMS l'a classé comme «cas probable» en attendant les résultats des tests.

Allemagne

Une Allemande qui avait de la fièvre le 28 avril et a développé une pneumonie est décédée le 2 mai à bord du navire. Un échantillon prélevé post mortem a été envoyé aux Pays-Bas, où les tests ont confirmé une infection par le virus. Son corps est resté à bord du Hondius, qui doit arriver aux Pays-Bas dimanche soir.

Espagne

Un des passagers espagnols, évacué du MV Hondius, a été testé positif, selon un résultat provisoire. Placé à l'isolement dans un hôpital militaire à Madrid, «il ne présente aucun symptôme et son état général est bon», a annoncé le ministère de la Santé le 11 mai.

France

Une Française rapatriée du Hondius s'est sentie mal le 10 mai et a été testée positive et isolée. Son état de santé s'est «dégradé» dans la nuit du 10 au 11 mai, d'après les autorités françaises.

Etats-Unis

L'un des 17 Américains présents sur le bateau a été testé positif. Un autre présente des «symptômes légers», a indiqué le 10 mai le ministère américain de la Santé.