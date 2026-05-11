L’Espagne affirme avoir pris «toutes les mesures» nécessaires après la détection de deux cas d’hantavirus parmi les passagers évacués du MV Hondius. Madrid rejette toute accusation de laxisme sanitaire.

L'Espagne a assuré lundi avoir pris «toutes les mesures» nécessaires pour éviter la propagation de l'hantavirus après l'annonce de deux cas positifs, un Américain et une Française, parmi les personnes évacuées dimanche aux Canaries du bateau de croisière MV Hondius.

«Toutes les mesures adoptées depuis le début ont eu pour objectif de rompre les éventuelles chaînes de transmission», s'est défendu le ministère espagnol de la Santé dans un communiqué.

Lundi, les ministères de la Santé à Washington et à Paris ont annoncé qu'un Américain et qu'une Française, tous les deux évacués du Hondius dimanche, avaient été testés positifs à l'hantavirus.

Madrid se défend de tout laxisme

Le ministère espagnol, dans son communiqué, se défend ainsi de tout laxisme. Concernant le passager américain, un épidémiologiste d'une agence sanitaire de l'Union européenne (ECDC) était monté à bord du Hondius au large du Cap-Vert en début de semaine et avait réalisé un test sur lui, selon le récit fait par le ministère.

«La personne en question ne présentait pas de symptômes lorsqu'elle se trouvait au Cap-Vert», mais «les autorités américaines ont décidé de traiter ce cas comme positif», a-t-il assuré, en précisant que, pour les autorités sanitaires espagnoles, le test n'était pas reconnu comme positif.

«Quant à la patiente française, elle a commencé à se sentir mal pendant le vol et non lorsqu'elle se trouvait à bord du navire», a affirmé le ministère espagnol de la Santé, confirmant ce qu'avait dit à ce sujet le Premier ministre français, Sébastien Lecornu.

«Chez un patient qui développe de la fièvre, il ne serait pas surprenant de voir apparaître quelques cas parmi les contacts proches. C'est précisément pour cette raison que toutes les mesures de prévention et de contrôle de la transmission ont été appliquées», a conclu le ministère dans son communiqué.

Une photo fait scandale

Outre l'annonce de ces deux cas positifs, les questions se concentrent également lundi aux Canaries autour d'une photographie d'au moins un occupant évacué du Hondius, aperçu avec son masque FFP2 baissé dans le bus qui le transportait jusqu'à son avion de rapatriement.

«C'est vrai», avait reconnu dimanche soir la ministre espagnole de la Santé, Mónica García, évoquant toutefois des «mesures de précaution renforcées au maximum» que les évacués «doivent respecter».

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Dimanche, 94 occupants sur les quelque 150 passagers et membres d'équipage du Hondius ont été évacués du bateau, d'après l'exécutif espagnol en charge des opérations, rejoignant petit à petit leur pays d'origine en avion depuis l'aéroport de Tenerife. Le gouvernement espagnol a dit espérer terminer les évacuations de passagers et membres d'équipage au plus vite lundi, le navire de croisière devant reprendre sa route vers les Pays-Bas en soirée.