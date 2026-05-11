DE
FR

Evacuation du MV Hondius
L'Espagne se défend et dit avoir pris «toutes les mesures» nécessaires

L’Espagne affirme avoir pris «toutes les mesures» nécessaires après la détection de deux cas d’hantavirus parmi les passagers évacués du MV Hondius. Madrid rejette toute accusation de laxisme sanitaire.
Publié: il y a 39 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Dimanche, 94 occupants sur les quelque 150 passagers et membres d'équipage du Hondius ont été évacués du bateau.
Photo: AFP

L'Espagne a assuré lundi avoir pris «toutes les mesures» nécessaires pour éviter la propagation de l'hantavirus après l'annonce de deux cas positifs, un Américain et une Française, parmi les personnes évacuées dimanche aux Canaries du bateau de croisière MV Hondius.

«Toutes les mesures adoptées depuis le début ont eu pour objectif de rompre les éventuelles chaînes de transmission», s'est défendu le ministère espagnol de la Santé dans un communiqué.

Lundi, les ministères de la Santé à Washington et à Paris ont annoncé qu'un Américain et qu'une Française, tous les deux évacués du Hondius dimanche, avaient été testés positifs à l'hantavirus.

Madrid se défend de tout laxisme

Le ministère espagnol, dans son communiqué, se défend ainsi de tout laxisme. Concernant le passager américain, un épidémiologiste d'une agence sanitaire de l'Union européenne (ECDC) était monté à bord du Hondius au large du Cap-Vert en début de semaine et avait réalisé un test sur lui, selon le récit fait par le ministère.

«La personne en question ne présentait pas de symptômes lorsqu'elle se trouvait au Cap-Vert», mais «les autorités américaines ont décidé de traiter ce cas comme positif», a-t-il assuré, en précisant que, pour les autorités sanitaires espagnoles, le test n'était pas reconnu comme positif.

Sur le même sujet:
Le membre d'équipage suisse a pu quitter le navire
Propagation de l'hantavirus
Le membre d'équipage suisse du «MV Hondius» a pu quitter le navire
«Quand on regarde les réseaux sociaux, certains veulent faire exploser le bateau»
Hantavirus sur un bateau
Stigmatisés sur les réseaux, les passagers redoutent leur retour sur terre
Hantés par le Covid, ils crient à la «plandémie» devant l'hantavirus
«Une arme biologique»
Hantés par le Covid, ils crient à la «plandémie» devant l'hantavirus

«Quant à la patiente française, elle a commencé à se sentir mal pendant le vol et non lorsqu'elle se trouvait à bord du navire», a affirmé le ministère espagnol de la Santé, confirmant ce qu'avait dit à ce sujet le Premier ministre français, Sébastien Lecornu.

«Chez un patient qui développe de la fièvre, il ne serait pas surprenant de voir apparaître quelques cas parmi les contacts proches. C'est précisément pour cette raison que toutes les mesures de prévention et de contrôle de la transmission ont été appliquées», a conclu le ministère dans son communiqué.

Une photo fait scandale

Outre l'annonce de ces deux cas positifs, les questions se concentrent également lundi aux Canaries autour d'une photographie d'au moins un occupant évacué du Hondius, aperçu avec son masque FFP2 baissé dans le bus qui le transportait jusqu'à son avion de rapatriement.

«C'est vrai», avait reconnu dimanche soir la ministre espagnole de la Santé, Mónica García, évoquant toutefois des «mesures de précaution renforcées au maximum» que les évacués «doivent respecter».

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Dimanche, 94 occupants sur les quelque 150 passagers et membres d'équipage du Hondius ont été évacués du bateau, d'après l'exécutif espagnol en charge des opérations, rejoignant petit à petit leur pays d'origine en avion depuis l'aéroport de Tenerife. Le gouvernement espagnol a dit espérer terminer les évacuations de passagers et membres d'équipage au plus vite lundi, le navire de croisière devant reprendre sa route vers les Pays-Bas en soirée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus