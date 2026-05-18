Aux Maldives, une unité d'élite a retrouvé les corps des quatre derniers plongeurs italiens qui avaient perdu la vie. Un sauveteur a aussi péri lors des recherches.

Janine Enderli

Les corps de quatre des cinq plongeurs italiens décédés jeudi dans un accident de plongée aux Maldives ont été retrouvés, a indiqué lundi le ministère italien des Affaires étrangères.

Un premier corps avait été retrouvé dès jeudi après que cinq ressortissants italiens participant à une sortie de plongée sous-marine en grotte profonde sur l'atoll de Vaavu, situé au sud de la capitale, Malé, n'étaient pas revenus.

Unité d'élite

Parmi l'unité d'élite chargée de récupérer les corps figuraient les plongeurs finlandais Sami Paakkarinen et Patrik Grönqvist, connus pour avoir participé à certaines des opérations de sauvetage les plus complexes au monde, notamment celle menée en 2018 pour secourir une équipe de football piégée dans une grotte en Thaïlande. «Nous les récupérerons! Nous ne pouvons pas les laisser aux requins», assurait alors Laura Marroni, PDG de DAN Europe, au journal «La Stampa».

Jusqu'à 150 mètres de profondeur

La zone de recherche est particulièrement difficile d'accès et complexe à explorer. Une équipe de plongeurs européens expérimentés était arrivée dimanche à Malé, la capitale des Maldives, afin de prêter main-forte aux opérations de recherche. «Nous avons mobilisé des décennies d'expérience et sélectionné les plongeurs les plus qualifiés et expérimentés disponibles immédiatement: l'équipe finlandaise», a expliqué Laura Marroni. Ce trio d'élite est capable de plonger jusqu'à près de 150 mètres de profondeur, ce qui lui offre une marge suffisante pour explorer ce complexe de grottes particulièrement difficile d'accès.